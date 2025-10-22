La fatica d’Europa per avere una difesa «indipendente»

true false

Il vertice Ue che si apre (e chiude) giovedì a Bruxelles sarà interamente dedicato a sicurezza e difesa: la sicurezza e la difesa dell’Ucraina, innanzitutto, specie dopo le ultime torsioni pro-Russia di Donald Trump e la prospettiva – di nuovo all’ordine del giorno – di un suo possibile accordo con Vladimir Putin sulla testa di Volodymyr Zelensky e degli europei, siglato per di più in quella Budapest che ha condizionato e ritardato a più riprese le iniziative dell’Unione. Oltre a ribadire con en