Secondo un report dell’Osservatorio Look4ward, l’80% degli universitari dichiara di usare ChatGPT. Ma oltre il 60% non si sente in grado di utilizzarlo in modo critico ed efficace. insegnare a distinguere ciò che sembra umano da ciò che lo è davvero è una responsabilità educativa e politica. Non basta preparare i giovani a convivere con l’IA. Occorre preparare l’IA a convivere con i giovani. E preparare l’ambiente digitale a essere all’altezza della loro umanità

Negli ultimi mesi, il dibattito sull’intelligenza artificiale si è fatto sempre più denso. Accanto agli entusiasmi per il potenziale trasformativo dell’IA generativa – in termini di produttività, accesso alla conoscenza e nuovi modelli di lavoro – emergono interrogativi fondamentali: quali competenze serviranno per abitare questo nuovo scenario tecnologico? E chi avrà il compito di formarle?

Anche la politica italiana ha cominciato a reagire. Alla Camera e al Senato sono state depositate proposte di legge per vietare l’accesso ai social ai minori di 13 anni e introdurre l’educazione digitale obbligatoria nelle scuole.

Si tratta di misure che rispondono a una fragilità reale, ma che rischiano di restare difensive. Perché il problema non è solo evitare l’accesso precoce ai social e al digitale, ma l’assenza di una cultura critica e formativa in grado di accompagnare l’utilizzo degli strumenti digitali.

In tema di IA, viviamo in un paradosso: da un lato, celebriamo l’IA come tecnologia capace di estendere la nostra intelligenza. Dall’altro, ci preoccupiamo degli effetti cognitivi, relazionali e psicologici, senza disporre degli strumenti educativi per affrontarli.

Secondo il report AI-augmented human job, realizzato dall’Osservatorio Look4ward, l’80% degli studenti universitari dichiara di usare ChatGPT. Ma oltre il 60% non si sente in grado di utilizzarlo in modo critico ed efficace.

Anche il mondo del Lavoro mostra dati preoccupanti: solo il 23% delle imprese ha avviato percorsi formativi sull’IA, e pochissime hanno esteso queste iniziative a ruoli non tecnici. Questo vuoto formativo non è solo un problema di aggiornamento professionale. È una questione culturale e democratica.

Tra le competenze ritenute più importanti per convivere con l’IA, le imprese indicano: pensiero critico, capacità di apprendere, collaborazione interfunzionale, flessibilità.

Ma meno del 30% dei programmi attuali le affronta in modo sistematico. In molte organizzazioni, lo sviluppo di queste capacità è lasciato alla spontaneità dei singoli, oppure affidato all’esperienza – quando non semplicemente ignorato.

L’intelligenza artificiale costringe a ripensare le competenze soft, ma spesso la cultura organizzativa continua a trattarle come opzionali.

Nel frattempo, il disagio giovanile cresce. Un adolescente su cinque in Europa presenta sintomi persistenti di sofferenza mentale. In Italia, tra gli under 18, ansia e insonnia sono aumentati del 39% in cinque anni.

L’esposizione al digitale, senza accompagnamento educativo, si lega a isolamento, perdita di concentrazione, senso di sfiducia.

La formazione non può più essere pensata come trasmissione di contenuti. È, oggi più che mai, uno spazio di costruzione dell’autonomia, del discernimento e della capacità di confrontarsi con sistemi intelligenti che sfidano i nostri schemi cognitivi e morali. Comprendere il funzionamento dell’IA, saperla interrogare, riconoscerne i limiti e i potenziali bias non è più una competenza da specialisti, ma un prerequisito democratico.

Occorre dotare i cittadini – giovani e adulti – di strumenti critici per riconoscere l’influenza delle tecnologie intelligenti nelle scelte quotidiane, nelle interazioni sociali, nelle dinamiche del lavoro e della conoscenza. Non basta usare l’IA. Bisogna capirla. E, soprattutto, sapere quando è il caso di non delegarle nulla.

Aristotele descriveva l’essere umano come zòon lògon échon, animale capace di parola e ragione. Oggi, nell’epoca delle intelligenze artificiali conversazionali, insegnare a distinguere ciò che sembra umano da ciò che lo è davvero è una responsabilità educativa e politica. Una nuova alfabetizzazione, che non riguarda solo la tecnica, ma la relazione tra libertà e automazione.

Non basta preparare i giovani a convivere con l’IA. Occorre preparare l’IA a convivere con i giovani. E preparare l’ambiente digitale a essere all’altezza della loro umanità.

