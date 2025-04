Prendete questa frase: «L’America è pronta ad assumere un ruolo di leadership nella costruzione di una coalizione di paesi che condividono i nostri valori perché crediamo nella cooperazione internazionale, nel libero scambio di beni, servizi e idee». Per come eravamo abituati, un concetto logico sulla bocca di un presidente insediato alla Casa Bianca. E invece tocca sostituire “America” con “Canada”, perché il pensiero è di Mark Joseph Carney, 60 anni, il fresco vincitore delle elezioni nel suo Paese, e così continua: «Se gli Stati Uniti non vorranno più guidare, lo farà il Canada».

Se il battito d’ali di una farfalla a Tokyo può far crollare la Borsa di New York, figurarsi cosa può produrre ad Ottawa un terremoto con epicentro Washington. Ecco, allo scadere dei cento giorni di presidenza, il primo tangibile effetto di Donald Trump sulla politica internazionale. È riuscito nell’impresa improba di far spostare di qualche centinaio di chilometri a nord il nostro immaginario: la nostra America adesso è il Canada.

E per i valori condivisi ci si aggrappa non già a un rivoluzionario, o più modestamente a un “socialista” come veniva bollato con disprezzo un Obama o un Biden, ma a un banchiere super-moderato che ha già guidato la banca del Canada come la banca d’Inghilterra (primo straniero a farlo) in momenti di grave crisi, un centrista con spostamento a destra, rappresentante del partito liberale. Il quale ha rivendicato alcuni principi essenziali, perché è di tutta evidenza che dalle basi bisogna ripartire: il rispetto della dignità e delle regole democratiche invece calpestate dal capitan Fracassa di Washington.

È proprio il profilo del vicino ora scomodo per la Casa Bianca, capace di rivitalizzare una formazione data per moribonda e invece risalita repentinamente al primato grazie agli assist forniti da The Donald, che chiama in causa direttamente le responsabilità del partito repubblicano americano, il Gop (Grand Old Party), così assoggettato ai voleri e ai capricci del tycoon da non riuscire ad esprimere un candidato alternativo. Che rispettasse le tradizioni di un partito certo di destra ma comunque ossequioso del perimetro entro il quale una democrazia matura deve agire per dirsi tale. Cosa che di tutta evidenza non ha fatto Donald Trump nella sua furia devastatrice che tutto ha travolto, persino gli interessi di quelle classi che lo hanno scelto e degli stessi suoi sodali come gli investitori di Wall Street, ora piuttosto scontenti (eufemismo) dell’andamento dell’economia e della finanza.

Mentre Trump continua a dipingere, raccontare e raccontarsi un paese dei balocchi del tutto sconnesso con la realtà, il consenso si assottiglia. I sondaggi gli accreditano un gradimento poco sopra o poco sotto il 40 per cento, comunque il peggiore per un inquilino della Casa Bianca dopo i canonici cento giorni, quando ancora dovrebbe godere della luna di miele con l’elettorato. E non si tratta di quei perfidi media suoi acerrimi nemici se persino Fox, la tv più amica, diffonde i medesimi riscontri. Abbiamo sempre considerato il Canada un’appendice dell’America, con un’economia assai dipendente dal commercio con l’ingombrante Stato confinante. E con idem sentire politico che raramente nella storia aveva provocato screzi segnalabili. E però ovviamente per nulla disposto a diventare il 51° Stato Usa. Da qui la crescita di un orgoglio nazionale, un orgoglio dei miti, assai sorpresi dalla postura autoritaria, dalla politica con gli stivali adottata dalla seconda edizione di Trump, sedotto dalla vendetta più che dalla conciliazione, dal comando più che dal governo.

Ma proprio il Canada così prossimo all’America che fu, ci insegna quale è l’alternativa almeno per come va il mondo oggi. Un solido uomo delle istituzioni, un liberale che abbia ben chiaro quali sono i limiti nell’esercizio del potere.

A qualcuno sembrerà poco ed è comprensibile. Ma sbaglierebbe chi intravedesse nel risultato elettorale una riscossa della sinistra. Il nuovo partito democratico canadese è ridotto a percentuali trascurabili. Un conservatore illuminato è il massimo a cui oggi si possa aspirare.

