La novità degli ultimi giorni nel conflitto Israele-Hamas, che sempre più sembra iscriversi nella categoria della guerra infinita tipica di questi anni, è l’annuncio da parte di numerosi stati occidentali dell’intenzione di riconoscere in tempi brevi lo stato di Palestina. Inghilterra, Canada e altri alleati dello stato ebraico, pur con distinguo, hanno così seguito il presidente francese in questa mossa che appare a suo modo storica. Al di là delle considerazioni personali (personalmente sono sempre stato favorevole a questo riconoscimento, sostenendo il percorso politico che Abu Mazen ha iniziato nel 2011), ciò che salta inevitabilmente all’occhio è la débâcle diplomatica di Benjamin Netanyahu, che si è fatto sempre più soffiare da un gruppo terroristico come Hamas la narrazione del conflitto.

Due mosse storiche

Un vero capolavoro anche sottolineato dalla legittimazione del termine «genocidio» da parte di associazioni e intellettuali israeliani, oltre a una serie di manifeste accuse anche da parte di figure politiche che in due anni si erano distinte per la propria prudenza, a cominciare da Sergio Mattarella, per finire dal neo-Papa Leone XIV. A fianco a tutto ciò, si è registrata la dichiarazione di New York – anch’essa storica – promossa sempre dalla Francia con l’ Arabia Saudita: la Lega Araba e altri 17 paesi condannano per la prima volta gli attacchi del 7 ottobre e chiedono a Hamas di restituire gli ostaggi e deporre le armi. Oltre a Egitto, Giordania e Indonesia, l’attenzione cade sulle firme di Turchia e Qatar, i paesi più vicini a Hamas.

Se del Qatar si era capita l’insofferenza e si è capito il sincero ruolo di mediatore che ha giocato in questi lunghissimi mesi, la Turchia appare ricalcare la strategia da sempre avuta nei confronti di Israele, anche nell’era Erdogan: voce grossa (reciproca) e accordi di fatto (reciproci). Il documento, inteso come base di un percorso guidato dall’idea dei due stati, non è certo esente da difficoltà, in primis il nodo antichissimo di una sorta di legge del ritorno per i 5 milioni di profughi palestinesi sparsi nel mondo, ma parla esplicitamente di uno stato palestinese smilitarizzato a fianco di uno israeliano, la cui presenza verrebbe così definitivamente riconosciuta nell’area mediorientale, chiudendo un percorso che si era aperto nell’ ‘800 con la nascita del movimento sionista.

Errori e prospettive

Solo un inetto Netanyahu può perdere questa occasione. Circondato com’è da un governo di veri cialtroni, del tutto alieni a ogni esperienza politica, le cui continue dichiarazioni verranno ricordate per generazioni come tutto ciò che non si deve fare in tempo di guerra. Persino i nazisti negavano a parole le proprie vergogne, spingendosi fino a far entrare la Croce Rossa Internazionale ad Auschwitz, allestito all’abbisogna come un set hollywoodiano. Questi, invece, sono gli unici nella storia a dichiarare apertamente intenzioni di sterminio, ben consapevoli che è l’unica cosa che possono portare a casa di fronte allo stallo senza scopo in cui si è ben presto tramutata questa guerra. Qualunque capo di governo degno di questo nome li avrebbe fatti rotolare giù dalle scale della politica uno a uno solo per difendere l’onore del paese di fronte alle corti internazionali. Ma tale figura oggi è assente in Israele.

Ciò a cui pare stiamo assistendo è una manovra a tenaglia che conferma lo schema visto all’opera durante tutto il conflitto: l’occidente fa pressione su Israele, il mondo arabo e musulmano su Hamas. Del resto, non si può continuare a scaricare le proprie tensioni interne sui propri alleati come fanno dall’inizio del conflitto le due leadership politiche, a cui si deve la continuazione della guerra. I governi occidentali sono molto preoccupati della crescita esponenziale di atti antisemiti, temono che il clima riporti alla stagione di feroci attentati conosciuta negli ultimi anni. I governi arabi sanno bene quanto il valore simbolico della causa palestinese possa fomentare le propagande dei gruppi fondamentalisti, che li hanno nel mirino. Sul futuro di questa operazione non sono ottimista. Se Netanyahu, ormai in campagna elettorale, ha le elezioni per giocarsi il tutto e per tutto, Hamas non ha alternativa al conflitto, come si vede dalle ultime offerte respinte. Unica strategia: propaganda macabra e martirio del popolo per sollevare lo sdegno internazionale. Una manna per Bibi, o Abu Yair, il nome arabo con cui lo chiamano in patria per sottolineare il nodo gordiano che lo ha sempre tenuto legato a Hamas.

