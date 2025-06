Avrà pure un’importanza pratica, ma non è chissà che momento formativo. Ricorda qualcosa di appiccicato con lo scotch. Un’occasione formale di interesse pubblico, ma non strettamente pedagogico

La settimana scorsa su X è partita una di quelle belle polemiche che solo X (il social di quel romantico deteriore di Elon Musk) riesce a produrre. Una ragazza ha pubblicato i voti con cui è stata ammessa alla maturità, tutti nove e dieci, confessando di avere paura. Teme che la commissione, all’esame orale, vedendo una media del genere, si aspetti da lei chissà che cosa. Le piroette.

La polemica è scattata perché alcuni perditempo l’hanno accusata di pubblicare i voti per vantarsi, e di usare la paura come pretesto. (Vantarsi non si sa in che senso, visto che la ragazza ha un account anonimo, ma poi anche avesse voluto ricevere complimenti che male ci sarebbe). Alcuni sono arrivati a dirle che il suo post promuove una cultura tossica. (Immaginate questi quarantenni che lanciano pomodori a una diciannovenne).

In realtà la paura della ragazza potrebbe essere vera, nel dubbio le ho scritto di andare a farsi un aperitivo, di rilassarsi, e in bocca al lupo (frasi inutili, frasi da mamma, ma del resto).

Non così formativa

Il personaggio dello studente modello che prima dell’interrogazione dice «non so niente, non so niente» non è mai stato il più simpatico della commedia dell’arte scolastica, ma le persone che primeggiano in un campo spesso hanno la personalità costruita intorno a quel campo, e dunque considerano il potenziale fallimento come una catastrofe.

Siamo abituati agli sportivi e al dramma della sconfitta, e in fondo il dramma dello studente con la media dell’undici non è tanto diverso. La ragazza, si suppone, vuole prendere il massimo, ha lavorato per cinque anni e teme che qualcosa possa andare storto. Difficilmente prenderà un voto basso, ma un voto “decente” non le basta. Vi sta antipatica per questo? Il suo è un sentimento abbastanza normale: si è impegnata, vorrebbe fosse riconosciuto, fosse per lei probabilmente eviterebbe l’esame e basta. Preferiremmo che non si sentisse così? Troveremmo più salubre che prendesse tutto “con leggerezza”? Be’, è comodo dire ai ragazzi come bisogna vivere, quando ragazzi non si è più.

L’episodio comunque è andato ad arricchire la sensazione che provo ogni anno quando arriva il periodo della maturità, e cioè una sensazione di burocrazia, di compiti amministrativi che intralciano la vita e la ingrigiscono. Soprattutto quando sento gli altri adulti fare i discorsi edificanti: «La maturità è un momento formativo, è importante confrontarsi con gli esami, è uno specchio della vita».

Il fatto è che la maturità, che pure ha un’importanza pratica, non mi sembra chissà che come momento formativo. Ricorda qualcosa di appiccicato con lo scotch. Un’occasione formale di interesse pubblico, ma non strettamente pedagogico. Studiare per un fine preciso, dare forma allo studio per ottenere quel fine, che poi è il voto, il numero. Il numero sta al centro di tutto, la misurabilità, il rendimento.

Anche se da genitori o insegnanti o osservatori diciamo di no. Non c’è modo di convincere un diciannovenne del contrario, a quell’età i discorsi “conta l’esperienza in sé” non interessano, e se lo studente si stressa per la maturità vuol dire che si stressa per il numero. Il secchione per il massimo, il meno secchione per quello che considera giusto. Persino Kimi Antonelli, il giovane pilota fra i maturandi di quest’anno, dopo il tema ha confessato di essere stato più teso che durante le gare di Formula Uno.

Cecità e rivelazioni

La vita, poi, è davvero un esame? Un po’ sì, molto no. La vita è più che altro un percorso di cecità e rivelazioni tardive lungo il quale non notiamo mai il ridicolo che ci accompagna (frase che scrissi una volta in un romanzo, e sinceramente sono d’accordo con me).

Ogni tanto qualcuno propone di abolire la maturità. Forse sarebbe una vittoria per l’adolescenza, un’età piena o vuota, interessante o scema, stanca o pericolosa, ma non l’età delle marche da bollo. Lo so, la maturità serve a valutare in modo uniforme tutti gli studenti italiani, ma poi sappiamo che ci sono differenze anche in sede d’esame, che il sistema non è perfetto.

Comunque state tranquilli, l’esame non sarà mai rimosso. Alla maggioranza degli adulti piace, ripensano alla giovinezza, cantano Venditti. Resterà come esempio di organizzazione del tempo mentale che la vita ci impone. Nel momento in cui una persona sentirà che l’esame è in arrivo, la sua vita prenderà una certa forma, passerà direttamente dallo stato gassoso allo stato solido. Si accantoneranno sentieri. Apprendimento orientato dagli obiettivi. Rumore di concretezza che si inserisce nel panorama idilliaco della svagatezza. Un po’ trasformazione, molto prestazione.

