Solo un'accecante miopia politica, unita a una robusta dose di ubris, poteva far credere a Giorgia Meloni di essere il ponte tra la Casa Bianca, seppur di Donald Trump, e l'Europa intera. Scavalcando cioè paesi, ci piaccia o meno, assai più pesanti sullo scacchiere geostrategico. Come la Gran Bretagna con cui gli Usa hanno una solida e duratura “relazione speciale”; la Francia potenza atomica; la Germania gigante economico seppur in flessione; persino la Polonia, capofila degli Stati dell'Est che con Washington dalla caduta del Muro in poi hanno dato prova di fedeltà assoluta, a partire dalla precedente coalizione dei volenterosi che li vide protagonisti nell'attacco all'Iraq del 2003.

Giorgia Meloni ha immaginato che la comunanza ideologica potesse superare o addirittura recidere le radici lunghe di alleanze che travalicano gli orientamenti degli stessi presidenti perché affondano la loro essenza nell'interesse nazionale, la stella polare che guida le decisioni, tanto più nelle amministrazioni di postura sovranista.

E ha malinteso, la nostra primo ministro, la benevolenza verbale nei suoi confronti del tycoon che siede alla Casa Bianca. Senza contare che una parola buona non si nega a nessuno, soprattutto se si pone nelle condizioni di vassallo. E Donald Trump ci ha abituato, in questo scorcio di secondo mandato, a come si possano disinvoltamente cambiare opinioni su persone e situazioni.

Chiedere per informazioni agli “amici” Elon Musk, con cui sembrava avere stretto un gemellaggio inossidabile, o Benjamin Netanyahu, messo in un angolo quando si è trattato di fare affari con il mondo arabo.

Era dunque una puntata alla roulette scommettere su Donald Trump. Dimentica, Giorgia Meloni, della collocazione geografica assai vincolante dell'Italia e dei rapporti di forza internazionali per noi penalizzanti (e questo non certo per colpa sua ma per l'abitudine gregaria che è la nostra dimensione dalla fine della Seconda guerra mondiale in poi). Al tavolo verde dell'azzardo diplomatico non è uscito il numero sperato e il croupier Emmanuel Macron, spazientito dal comportamento ondivago e tentennante della giocatrice, ha rotto gli indugi e pronunciato il “rien ne va plus”: non si gioca su due tavoli.

Così a Tirana venerdì, mentre i paesi che contano del Vecchio Continente, compresa l'Inghilterra del dopo Brexit, stavano con comunanza d'intenti al telefono con Donald Trump, Giorgia Meloni era esclusa da quel tavolo. Quasi la personificazione del famoso aforisma di Seneca per il quale «chi è ovunque non è in nessun luogo».

Dunque lei che voleva essere ponte, ago della bilancia, con una comoda poltrona decisionale a Washington come a Bruxelles, si è trovata senza nessuna sedia.

Tanto da dover abborracciare una scusa pasticciata per quell'assenza clamorosa ma conseguente alle sue scelte. Ha detto che era inutile stare laddove si parlava di invio di truppe in Ucraina, visto che l'Italia non ha intenzione di inviarne. E subito è stata redarguita da Emmanuel Macron che ha spiegato come il tema all'ordine del giorno fosse la tregua e non i soldati sul terreno. Aggiungendo il carico da undici: «Non è il caso di diffondere false informazioni. Ce ne sono già abbastanza da parte russa».

L'inimicizia, anzi addirittura la scarsa stima tra Meloni e Macron è di lunga data. Si è acuita con la vicenda Ucraina, nella quale l'inquilino dell'Eliseo sta cercando di costruire, invero faticosamente, una posizione “europea” per non essere vaso di coccio tra vasi di ferro in una questione cruciale per il futuro del Vecchio Continente.

Tentativo lodevole qualunque ne siano gli esiti perché si tratta dell'unica iniziativa che cerca di contrastare l'inerzia di un secolo a guida G3 (Stati Uniti, Cina, Russia) e con l'Europa relegata nell'irrilevanza.

Ovvio che Roma sarebbe importante per rafforzare l'asse che si snoda tra Parigi, Londra, Berlino e Varsavia. E basta pronunciare quei nomi tanto familiari, a riprova della storia comune, per capire da che parte dovremmo stare. Senza volare come Icaro verso il sole americano e bruciarsi le ali.

© Riproduzione riservata