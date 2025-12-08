La premier difende Trump e tradisce l’interesse italiano

true false

Il nuovo documento sulla sicurezza strategica Usa è in aperto conflitto con gli interessi italiani e europei. Non a caso piace a Putin. Le lodi di Giorgia Meloni a Trump sono dunque un tradimento. Spero che il capo dello Stato almeno nel messaggio di fine anno le deplori. Le forze politiche Ue puntino alla ricostituzione della loro guida democratica. Diffidando della Cina, potenza autoritaria che attende immobile la catastrofe altrui per accomodarsi sulle macerie

L’anno 2025 sta finendo con un triste presagio di estensione della guerra: nessuno è in condizione di fermare il danno che ha prodotto. Non lo è l’Europa, non Trump, che è uno sconfitto nel suo paese. Putin esulta per una vittoria che è annuncio di nuovi disastri per la Russia e non certo una soluzione di pace. L’unica potenza che si va espandendo è la Cina, che attende immobile la deflagrazione ultima; con cinismo e spregiudicatezza, la catastrofe altrui per accomodarsi sulle macerie. Tre eve