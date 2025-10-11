La premier Meloni contro le piazze. Ma così tradisce sé stessa

true false

Un tempo la premier diceva che «non riuscirò a non provare un moto di simpatia per coloro che scenderanno in piazza contro il nostro governo, perché è una storia anche mia». Delle sue tante promesse non mantenute, questa è la più clamorosa. Il passato è dimenticato: oggi c'è la volontà di diventare il punto di riferimento in Europa del nuovo ordine mondiale guidato da Trump