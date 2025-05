Non trovo una critica più radicale all’inconsistenza della politica attuale della primavera che avanza. Infatti, mentre celebriamo la vita in ogni squarcio di luce primaverile, abitiamo le esibite celebrazioni della morte che vedono protagonisti gli autocrati sparsi per il mondo

Confesso che in questi giorni mi è davvero difficile appassionarmi alle dispute politiche. E non perché non ne riconosca il carattere di necessità e di gravità. Tutt’altro. È che non trovo una critica più radicale all’inconsistenza della politica attuale della primavera che avanza.

Immagino già lo scetticismo dei lettori ossessionati col realismo politico: ci mancava solo una critica stagionale della politica. Però le coincidenze sono importanti e sia la politica sia la primavera si sentono sulla pelle. Il fatto che i cento giorni di Donald Trump si facciano reali nel confinamento dei corpi e nel disciplinamento delle libertà fondamentali proprio quando tutto intorno a noi sembra ricominciare evoca qualcosa che vale la pena non disconoscere.

Il disincanto della politica è anche questo: occuparsene significa fare i conti con una desolazione che s’impossessa di noi, nel sentire da un lato il ritmo naturale della vita e dall’altro la tragicità delle condizioni storiche che ci troviamo a subire.

Mentre celebriamo la vita in ogni squarcio di luce primaverile, abitiamo le esibite celebrazioni della morte che vedono protagonisti gli autocrati sparsi per il mondo.

Tanatopolitica

Tanatopolitica. Che il ritorno delle guerre ha esteso su scala planetaria e Trump ha semplicemente assunto a programma politico dei suoi cento giorni.

Intendiamoci, di fronte alle sue mosse irresponsabili è lecito provare una gamma estesa di emozioni. Ma l’unico sentimento inammissibile è, almeno per me, quello della sorpresa. La verità è che abbiamo voluto non pensare alle conseguenze della sua elezione fino a cose fatte. E, subito dopo, abbiamo voluto sperare che non potesse essere vero ciò che tutti avevamo previsto.

Trump è sincero, persino noioso nella sua capacità di non sorprendere. Come accade negli show televisivi a cui vorrebbe tanto far assomigliare la scena politica: sono pieni di colpi di scena, ma del tutto privi d’immaginazione. Quindi nonostante sia molto attento al ritmo delle sue dichiarazioni, non riesce mai a sorprendere.

Se dovessi però sintetizzare in una parola la sua funzione planetaria, direi precisamente così: Trump è il garante del dominio della tanatopolitica. Tutta la politica sembra oggi dominata da un’ossessione della morte e da una profanazione della vita. E Trump si affanna a incentivare platealmente questa tendenza.

Esempi tragici

Gli esempi tragici si rincorrono. A Gaza, dove la trasformazione della vita in morte è pianificata e rivendicata da un Occidente che può essere difeso solo nelle fantasie fuori tempo massimo di Giorgia Meloni e di alcuni nostri progressisti convertiti dalla vecchiaia alla nostalgia (triste y solitario final).

In Ucraina, dove mentre stragi d’innocenti riprendono con preoccupante rapidità Trump pensa innanzitutto alle sue terre rare. Così, mentre la primavera insegna che l’essere umano ha bisogno di spiagge e di boschi, la politica si occupa solo di terre da depredare, seguendo una ferocia da capitalismo primitivo.

Ma siccome è primavera per tutti, anche per me, voglio fare un esempio che è così grottesco da suonare persino divertente. Poche settimane fa Trump ha firmato un decreto per abolire le restrizioni federali sulla quantità d’acqua domestica utilizzabile, giustificato dalla necessità di prendersi cura come si deve dei suoi «bei capelli».

Ora, tralasciando il fatto che faccio davvero fatica a non cedere al body shaming, non trovate in questo piccolo e grottesco episodio una sintesi perfetta della tanatopolitica? Una politica che ha come obiettivo quello di sacrificare la vita – del pianeta, delle sue risorse e delle future generazioni – per eternizzare i propri capelli. Una confessione pubblica di sovversione della vita da parte di una generazione che ha sequestrato il mondo e che usa il potere contro la vita che fiorisce e reclama spazio. Contro la primavera, appunto. Che così ci ricorda due piccole cose che la sinistra farebbe bene a non scordare.

Promettere contro minacciare

La prima è che l’Occidente rappresentato da Trump e da Netanyahu e che Meloni si affanna a difendere non è che una contraffazione pallida di ciò per cui avremmo potuto anche resistere. Di fronte a Trump paladino dell’Occidente mi vengono in mente le parole di Camus: «La sua rivolta difendeva la vita umana ed eccola ora irrigidita contro la propria colpevolezza».

La seconda cosa è che la forza di un uomo si misura più dalla sua capacità di promettere che dalla sua capacità di minacciare. Per questo mi attrae più la primavera che la tanatopolitica. Perché la prima è piena di promesse da mantenere, la seconda di minacce da attuare e paure da incrementare. Non c’è quasi più altro a orientare i nostri discorsi sulla politica. Un lessico negativo cui la sinistra non può rassegnarsi, specie in primavera. Perché – è ancora Camus - «l’inferno ha un tempo solo, la vita un giorno ricomincia. La storia ha forse fine; non è tuttavia nostro compito terminarla ma crearla».

