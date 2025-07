Vista da giù, vista dalla Sicilia, da Napoli, vista da Reggio, Milano non è mai stata riconosciuta negli ultimi decenni come ”capitale morale” del Paese. Al contrario, paradossalmente, su quella strada si sono fatti più passi in avanti nelle terre meridionali dove si sono sprigionate prove di resistenza

La “rigenerazione urbana” c'è stata e i suoi effetti più osceni sono davanti ai nostri occhi. Ma, per Milano, quando arriverà anche il tempo per una "rigenerazione morale”? Vista da giù, vista da Palermo, da Reggio, da Napoli, vista dalle più turbolente e cenciose periferie meridionali con tutte le loro piaghe e con tutte le loro mafie, è sempre molto difficile riconoscere Milano come "capitale morale” del Paese.

Così negli ultimi decenni è stata celebrata e così si è autocelebrata ma, paradossalmente, su quella strada – probabilmente perché laggiù si partiva da molto indietro, sicuramente per le ferite che in quei luoghi ancora sanguinano – forse si sono fatti (faticosamente) più passi in avanti al Capo o a Ballarò o ai Quartieri Spagnoli che tra le torri di vetro e i boschi verticali.

Non conosciamo granché delle carte dell'inchiesta giudiziaria che sta travolgendo il governo di Milano e anche tanto altro, conosciamo da sempre il pragmatismo e l'equilibrio del procuratore capo della repubblica Marcello Viola ma non è di queste carte e di quest'inchiesta sulla "deviazione urbanistica” che vogliamo parlare, quanto piuttosto della deviazione politica e della deviazione culturale che ha imprigionato un'altra volta Milano. C'è qualcosa di profondamente indecente nello sviluppo e nella rappresentazione che Milano offre di sé stessa.

Ma quale città a misura dell'uomo ricco hanno realizzato senza neanche un po' di rossore, un velo di vergogna? E quanti hanno applaudito mentre una piccolissima parte di Milano si alzava verso il cielo e una grandissima altra parte di Milano veniva buttata a terra, allontanata, respinta, espulsa? La città splendente per pochi e la città proibita a tanti, straordinarie agevolazioni fiscali per chi ha già in abbondanza ed emarginazione per gli altri, attrazione per gli investimenti immobiliari internazionali e poi però l'azienda dei trasporti che non trova autisti perché un autista - o un maestro, un impiegato, un poliziotto, uno qualunque - non accetterà mai un lavoro a Milano perché non può permettersi di stare lì, di sopravvivere lì.

Una politica che affonda in un passato che sembrava non dovesse tornare più. Una volta le facce picaresche e le storie intrecciate con l'indicibile di gente come i Ligresti, oggi i volti più sorridenti e distesi dell'assessore Giancarlo Tancredi e dell'imprenditore "visionario” Manfredi Catella, ieri la Moratti oggi Sala, una naturale prosecuzione sotto una crosta luccicante e ingannevole.

L'inchiesta giudiziaria, ne vedremo presto gli sviluppi, al momento ci ricorda semplicemente cosa è avvenuto nel silenzio quasi generale, rende visibile ciò che quasi nessuno voleva vedere.

Ma a Milano ci sono colpe più gravi dei reati. Per esempio la colpa prima di immaginare e poi di costruire una città ad uso e consumo degli emiri e dei califfi, tutta e solo per loro. Per esempio la colpa di una continuità impressionante fra destra e sinistra nel progettare un futuro, per esempio la colpa di stare zitti (l'omertà non si eredita con il sangue) su un sistema milanese di corruzione, di relazioni oblique, conflitti di interesse.

Elly Schlein, segretaria di un partito che si dice riformista e di sinistra, invece di portare la sua "cauta" solidarietà al sindaco Sala invitandolo "a cambiare rotta", una solidarietà forte, fortissima, avrebbe dovuta subito darla a quelle migliaia di cittadini milanesi cacciati da Milano.

Ma torniamo ancora giù, a Palermo. Milano e Palermo non sono mai state così vicine come nel 1992. A Milano il 17 febbraio di quell'anno fu arrestato Mario Chiesa e poi la Prima Repubblica crollò sotto i colpi della procura della repubblica, a Palermo il 12 marzo fu ucciso il potentissimo Salvo Lima e la Prima Repubblica crollò sotto i colpi dei boss Corleonesi che completarono il loro lavoro, in compartecipazione con altri il 23 maggio e il 19 luglio successivo, Capaci e via Mariano D'Amelio, le bombe, Falcone e Borsellino.

Poi però Milano e Palermo hanno intrapreso percorsi diversi, si sono allontanate sempre di più. La prima sembra avere raccolto nella sua essenza l'eredità della "Milano da bere” dei socialisti di Bettino Craxi, in Sicilia nel frattempo ci sono stati tentativi di rivolta, tant'è che un piccolo cambiamento a un certo punto sembrava anche possibile, a un passo.

Implacabili poi sono tornati i Cuffaro e i Dell'Utri e gli Schifani, a governare su tutto e tutti. È tornata la tribù di sempre. Ma, Palermo, almeno ci ha provato. Milano?

