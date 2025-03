Questa storia non è solo un segno della preoccupante deriva pubblicitaria in campo sanitario, né è solo uno schiaffo alla miseria e l’esaltazione di una medicina riservata ai ricchi. Rappresenta invece, soprattutto, un approccio distorto e pericoloso all’importante tema della prevenzione. Sarebbe meglio se i cantanti si spendessero contro il consumo di alcol e il fumo di sigaretta

A metà febbraio i media hanno dato la notizia che il rapper Rosa Chemical aveva sponsorizzato su Instagram la possibilità di fare, presso l’Ospedale San Raffaele di Milano (al costo di 2.500 euro e senza richiesta del medico), una risonanza magnetica di tutto il corpo (full body scan), per identificare «lesioni e patologie di dimensioni estremamente ridotte in una fase molto precoce, in qualsiasi parte anatomica». In risposta alle dichiarazioni del cantante, alcuni parlamentari M5S hanno presentato un’interrogazione al Ministro della salute di cui si attende la risposta.

Questa storia non è solo un segno della preoccupante deriva pubblicitaria in campo sanitario, né è solo uno schiaffo alla miseria e l’esaltazione di una medicina riservata ai ricchi. Rappresenta invece, soprattutto, un approccio distorto e pericoloso all’importante tema dello screening dei tumori.

Il senso degli esami di screening

Cominciamo dalle definizioni: per screening si intende l’uso di semplici test su una popolazione sana per identificare quegli individui che hanno una malattia (spesso un tumore), ma non ne presentano ancora i sintomi. Esempi includono lo screening del cancro al seno con la mammografia, del cancro cervicale con il pap-test, del tumore colorettale con la ricerca del sangue occulto nelle feci.

I programmi di screening dovrebbero essere intrapresi solo quando la loro efficacia è stata dimostrata e quando la prevalenza della malattia è sufficientemente elevata da giustificarne lo sforzo e i costi.

Anche quando adottati correttamente, gli screening non sono indenni da effetti collaterali, tra i quali le “false positività” che comportano ulteriori test, procedure diagnostiche anche invasive e preoccupazioni ingiustificate per i pazienti. Non va infine sottovalutata la possibilità di un trattamento eccessivo, e potenzialmente nocivo, di piccoli tumori che non avrebbero mai rappresentato una vera minaccia per la salute (è il caso, tra gli altri, di alcuni tumori della prostata).

Per tutte queste ragioni, gli screening consigliati dalla comunità scientifica sono pochi e destinati a settori della popolazione che presentano un rischio particolarmente elevato di malattia e possono trarre il massimo vantaggio da questi esami. In genere, inoltre, gli esami di screening vanno ripetuti regolarmente nel tempo per anni e spesso per decenni.

Quando la tecnologia crea problemi

Veniamo ora alla risonanza magnetica full body.

La prima osservazione è che non solo l’esame viene offerto senza bisogno di una richiesta medica (cosa che è peraltro vera anche per i programmi ufficiali di screening), ma che non viene neppure identificata una popolazione di riferimento. In altre parole, la risonanza può essere richiesta tanto da un diciottenne ipocondriaco, quanto da un sessantenne con svariati fattori di rischio per cancro. Il potenziale beneficio nei due casi è molto differente, ma questo non interessa il grande ospedale privato in questione, la cui unica preoccupazione sembra essere che i destinatari dell’esame siano in grado di pagare.

Naturalmente, la risonanza magnetica full body (nota nella letteratura medica anglosassone come WB-MRI) non piove dal cielo, ma è il risultato di una grande crescita tecnologica nel campo della diagnostica per immagini. In particolare, questa tecnica, che ha il vantaggio di non esporre a radiazioni ionizzanti, si è dimostrata utile nei processi di stadiazione e di follow up dei pazienti con diversi tipi di tumore.

Il suo utilizzo come screening è invece molto meno assodato e gli studi disponibili raggiungono conclusioni eterogenee e tutt’altro che definitive. Una recente metanalisi (tecnica clinico-statistica che permette di combinare i dati di più studi generando un unico risultato conclusivo) fornisce alcuni dati numerici molto interessanti e altrettanto inquietanti. Infatti, gli esami completamente normali erano solo il 6%. Nel restante 94% dei pazienti si riscontrava invece qualche anomalia che in un terzo dei casi portava a eseguire ulteriori esami (anche con l’uso di radiazioni ionizzanti e procedimenti invasivi).

Si giungeva infine a identificare un tumore maligno nell’1,1% dei casi. Non è inutile rimarcare come questa percentuale sia analoga a quella che si raggiunge con gli esami di screening tradizionali che il nostro Servizio sanitario nazionale offre gratuitamente ai cittadini italiani.

E se i rapper parlassero di prevenzione?

Tornando a dove siamo partiti, ci troviamo in una situazione in cui giovani rapper (oltre a Rosa Chemical si sono espressi a favore del full body scan anche Sfera Ebbasta, Shade e Baby K) sponsorizzano a una platea che si immagina altrettanto giovane e a basso rischio di malattia, un esame costoso, falsamente rassicurante se non ripetuto con regolarità e in grado di indurre inutili e possibilmente rischiosi approfondimenti. Sarebbe stato molto meglio se questi cantanti si fossero spesi contro il consumo di alcol e il fumo di sigaretta. Ma temo che sarebbero stati poco credibili anche in questo caso.

