A proposito del volo “hackerato” della presidente della Commissione Ue: il “jamming” dei segnali Gps è oramai divenuto abituale nelle aeree del conflitto ucraino, dove viene sistematicamente impiegato da entrambe le parti, tanto che viene studiato persino dal Pentagono. È vero, Mosca ha le capacità per questo tipo di sabotaggi, che per le loro caratteristiche sono azioni difficili da contrastare. E da attribuire

L’incidente che ha costretto l’aereo che trasportava Ursula von der Leyen ad un atterraggio quasi “cieco” all'aeroporto di Plovdiv, in Bulgaria, si presta ad alcune considerazioni, tanto tecniche quanto politiche.

Primo, il jamming dei segnali Gps è diventato un atto di sabotaggio sempre più frequente nei cieli e nelle acque internazionali. È diventato addirittura abituale in prossimità del conflitto russo-ucraino, dove viene impiegato sistematicamente da entrambe le parti per interferire con i droni che ne sono ormai una delle componenti principali. Queste forme di guerra elettro-magnetica non sono certo limitate a quel fronte - basti pensare al Medio Oriente - ma Russia e Ucraina continuano a perfezionare le loro capacità tecnologiche, che vengono ormai studiate perfino al Pentagono. Sono parte integrante dell'arsenale “ibrido”, e vengono usate contro obiettivi sia civili che militari.

Secondo, proprio per queste caratteristiche sono difficili da contrastare e da attribuire. Farlo richiede, a sua volta, mezzi importanti - che pochi paesi hanno - e, soprattutto, tempo. Come nelle investigazioni criminali, si devono accertare le capacità, le motivazioni e le opportunità dei “sospetti”. A differenza delle investigazioni criminali, tuttavia, rendere pubbliche le prove “a carico” è rischioso e potenzialmente controproducente, dato che si esibirebbero le proprie fonti e capacità tecniche, permettendo all'altra parte di prendere contromisure per neutralizzarle. Di qui la deniability di queste operazioni ibride, e la difficoltà di attribuirle pubblicamente.

Detto questo, Mosca aveva le capacità (a cominciare dalle navi ancorate nel Mar Nero), la motivazione - il giorno prima dell'incidente von der Leyen l'aveva accusata di agire da «predatrice» - e forse anche l'opportunità per sabotare il segnale Gps dell'aereo. Il fatto che il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, abbia respinto l'attribuzione, del resto, significa poco: la Russia aveva pure negato di prepararsi ad invadere l'Ucraina... Quello che è più difficile da stabilire è se si sia trattato di un'azione premeditata e mirata - bloccare i segnali per mandare un segnale - ovvero dell'effetto collaterale di un'operazione di più ampio raggio nell'area, analogamente a quanto Mosca fa da tempo nella regione baltica.

Da ultimo, la Commissione europea non ha né l'intelligence tecnica né la competenza giuridica per indagare sull'incidente. Spetterà probabilmente alla Bulgaria, che è però a sua volta un anello relativamente debole nel sistema di difese elettroniche e cibernetiche euro-occidentali. Almeno per il momento, dunque, non resta che ragionare - come dicono nelle serie televisive - su prove circostanziali.

© Riproduzione riservata