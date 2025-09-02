A proposito del volo “hackerato” della presidente della Commissione Ue: il “jamming” dei segnali Gps è oramai divenuto abituale nelle aeree del conflitto ucraino, dove viene sistematicamente impiegato da entrambe le parti, tanto che viene studiato persino dal Pentagono. È vero, Mosca ha le capacità per questo tipo di sabotaggi, che per le loro caratteristiche sono azioni difficili da contrastare. E da attribuire
La Russia, von der Leyen e l’ineffabile sabotaggio dei cieli dell’est
02 settembre 2025 • 20:55
A proposito del volo “hackerato” della presidente della Commissione Ue: il “jamming” dei segnali Gps è oramai divenuto abituale nelle aeree del conflitto ucraino, dove viene sistematicamente impiegato da entrambe le parti, tanto che viene studiato persino dal Pentagono. È vero, Mosca ha le capacità per questo tipo di sabotaggi, che per le loro caratteristiche sono azioni difficili da contrastare. E da attribuire