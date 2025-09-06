Nella classifica dei corsi più importanti per il domani dei giovani svettano i corsi legati all’informatica e alle telecomunicazioni, quelli sanitari e quelli legati a meccanica, meccatronica ed energia

L’obiettivo principale della scuola è quello di creare uomini che sono capaci di fare cose nuove e non semplicemente ripetere quello che altre generazioni hanno fatto, diceva Jean Piaget, uno dei più importanti studiosi della psicologia dello sviluppo infantile. Ma quali percorsi, secondo gli italiani, la scuola dovrebbe fornire?

Al primo posto svettano i corsi legati all’informatica e alle telecomunicazioni (37 per cento), particolarmente gettonati dai residenti del Sud (43). Seguono i percorsi legati al mondo della sanità (36 per cento, più ambiti a Nordest, 45). Meccanica, meccatronica ed energia si piazzano al terzo posto (29) con punte di interesse tra i giovani che salgono al 34 per cento. Lo stesso, sempre tra i giovani, vale per i percorsi legati a elettronica ed elettrotecnica (34 per cento, particolarmente ambiti dal ceto medio, 31).

Amministrazione, finanza e marketing si piazzano al quinto posto (23 per cento), mentre in netta crescita è l’appeal per i percorsi professionali, che subiscono un balzo di 6 punti rispetto a lo scorso anno e raggiungono quota 21 per cento (29 per cento tra le persone a bassa scolarità). In crescita anche l’attenzione ai percorsi legati al turismo (20 per cento, con un più 4 rispetto a un anno fa) e quelli di chimica, materiali e biotecnologie (18 per cento, con un più 2).

Stabile al 18 per cento è l’interesse verso i percorsi linguistici, mentre in discesa risultano sia le linee formative legate alle costruzioni (11 per cento, in calo del 3), sia i percorsi di agraria (sempre 11 per cento, meno 2). Il sistema moda ha perso parte dell’appeal (4 per cento, con un calo del 2).

Sono i dati dell’indagine di fine agosto 2025 dell’osservatorio Fragilitalia del centro studi Legacoop e Ipsos. L’opinione pubblica italiana, inoltre, sollecita cambiamenti sia nella scuola superiore, sia nell’Università.

Per la scuola secondaria superiore, in particolare, si sollecitano nuovi e più convinti corsi volti all’accesso al mondo del lavoro (71 per cento, con picchi del 76 per cento a Nordovest); più presentazioni aziendali all’interno degli istituti (69 per cento); l’intensificazione degli scambi culturali con altre scuole europee (67 per cento), ma anche revisione di programmi con più spazio per gli insegnamenti pratici (64 per cento) e maggiori stage nelle imprese (sempre 64 per cento).

Per il mondo universitario andrebbero rinforzati, secondo l’opinione pubblica, i periodi di studio all’estero (57 per cento, con un più 4 rispetto allo scorso anno); le forme di tirocinio obbligatorio (49 per cento); lo sviluppo di crediti formativi aggiuntivi per gli studenti che svolgono un’attività lavorativa (47 per cento, più 2 per cento), le presentazioni aziendali all’interno delle Università (47 per cento, in calo di 3 punti).

Per le scuole di grado inferiore, le attese dei genitori sono orientate al rafforzamento di laboratori itineranti per i ragazzi in cui imparare musica, disegno, ballo ecc (80 per cento, in crescita di 4 punti rispetto al 2024); allo sviluppo di un sistema per garantire ai figli ripetizioni e sostegno scolastico a prezzi adeguati (72 per cento), nonché la realizzazione di progetti a sostegno della genitorialità (71 per cento, dato che sale al 76 per cento nelle regioni del Mezzogiorno). Importanti per il miglioramento della scuola sono, infine, gli spazi per l’incontro e il gioco tra genitori e figli (70 per cento).

I dati dipingono un’Italia che guarda alla scuola del futuro con pragmatismo e una chiara domanda di innovazione. La priorità assoluta va alle competenze digitali e tecnico-scientifiche, percepite come il vero passe-partout per l’occupazione.

Emerge con forza anche il bisogno di una formazione più pratica, connessa al mondo del lavoro attraverso stage e collaborazioni con le aziende e di un’offerta che sappia valorizzare tanto le eccellenze quanto il sostegno al merito e all’inclusione. La sfida per il sistema Paese è sempre la stessa: costruire un ponte solido tra aula, realtà e… futuro.

