Nella classifica dei corsi più importanti per il domani dei giovani svettano i corsi legati all’informatica e alle telecomunicazioni, quelli sanitari e quelli legati a meccanica, meccatronica ed energia
La scuola del futuro? Gli italiani sperano sia pragmatica e innovativa
06 settembre 2025 • 19:28Aggiornato, 06 settembre 2025 • 19:28
