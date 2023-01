A partire da un’editoriale del direttore, su questo giornale si è discusso, anche con la partecipazione dei lettori, sulla legittimità e l’opportunità delle azioni di disobbedienza civile degli attivisti climatici (imbrattamenti della facciata di palazzo Madama o di opere d’arte, blocchi del traffico).

In un passato intervento, ho sostenuto che queste azioni sono insufficienti e forse controproducenti, facendo appello alla necessità di convincere per via democratica (per così dire) la maggioranza dei cittadini a cambiare i propri stili di vita.

A questa posizione sono state poste alcune obiezioni. Il direttore, rispondendo a un lettore, ha sostenuto che gli attivisti climatici, al contrario degli ambientalisti più tradizionali, non sono interessati a cambiamenti di stili di vita, ma a sollecitare politiche dall’alto, che questi cambiamenti possano imporre.

Caterina Orsenigo ha osservato che la crisi climatica non è democratica, dal momento che molti, nel futuro e in molte parti del mondo, soffrono e soffriranno senza volerlo a causa dei danni derivanti dal mutamento del clima generato dall’azione di pochi, nel passato e soprattutto nelle nazioni industrializzate.

Forse, come nel caso del Covid, una crisi della democrazia e della giustizia si potrà risolvere con misure drastiche dall’alto, che impongano nuovi comportamenti e un nuovo senso dell’urgenza e della comunità.

Non ci sono dubbi sul fatto che il cambiamento climatico pericoloso sia un’ingiustizia e una violazione dei diritti democratici delle popolazioni del Sud del mondo e delle generazioni future. Così come ci sono pochi dubbi sul fatto che non ci siano soluzioni individuali, basate solo sulle scelte esistenziali, a una crisi complessa come quella climatica.

Il meccanismo del cambiamento

Tuttavia, è il meccanismo stesso del cambiamento climatico che motiva il mio scetticismo. I cambiamenti del clima derivano dal surplus di emissioni prodotti da miliardi di persone, nel passato e nel presente e, purtroppo, probabilmente nel futuro.

È vero che se una minoranza smette di emettere non cambia nulla. E questo spiega perché le azioni di testimonianza, gli inni alla decrescita, non bastano più e servono politiche e azioni di governo. Ma è vero pure che una singola legge, o anche una legge di un singolo paese, sono causalmente inefficaci, proprio come la scelta di vita di un singolo o di una minoranza.

Ci vogliono politiche autenticamente globali, messe al bando mondiali delle tecnologie e delle economie basate sui combustibili fossili. Ci vogliono nuovi stili di vita di massa.

Ora, è pensabile che, senza un governo mondiale, o senza un governo mondiale autoritario e tecnocratico, politiche del genere si possano imporre dall’alto? La cosa più vicina a tutto questo, cioè le conferenze delle parti (le Cop), sono state molto spesso degli insuccessi.

È pensabile che azioni di testimonianza possano contribuire a convincere i decisori a forzare la mano ai processi democratici che li hanno portati al potere, o ad andare contro agli interessi che li muovono nei regimi non democratici?

Nelle urne, non nei salotti e nei talk show

La logica della disobbedienza civile dovrebbe consistere nello scuotere l’opinione pubblica che, poi, con la sua forza, imporrà certe scelte ai politici. Il mutamento dell’opinione pubblica determina le leggi, e non viceversa.

Ma, come ho già detto, questi atti di disobbedienza civile incontrano l’indifferenza e il dispregio dell’opinione pubblica. Per questo sono insufficienti o controproducenti.

L’analogia col Covid non regge. Il cambiamento climatico è un fenomeno sfuggente, globale e proiettato nel futuro. È difficile da vedere e da temere. Al contrario delle bare di Bergamo nei primi mesi del 2020. E anche nel caso del Covid, all’allentarsi della salienza, come sappiamo, si è allentato anche il sostegno popolare alle misure più restrittive.

Per il bene delle generazioni future, bisognerebbe non spaventare o provocare, ma convincere le generazioni presenti che un mondo senza futuro farebbe perdere di senso la loro stessa vita qui ed ora. E questa convinzione deve arrivare alle urne, non nei salotti o nei talk show.

