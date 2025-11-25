La sfida di Schlein, costruire l’unità nei «luoghi che non contano»

true false

Dopo le regionali la segretaria è la favorita come candidata premier nel 2027 ed è inamovibile dalla guida del partito. Giuseppe Conte ha lanciato il suo cantiere Cinque stelle ma il cantiere vero va costruito, e rapidamente, fuori dai partiti, dai raduni di corrente, dagli apparati mediatici che ogni giorno lanciano e divorano nuove candidature

Non sarà lo scossone, auspicato o no dal consigliere del Quirinale. Ma non è vero che sia stato un voto regionale senza scosse, come ha titolato per inerzia ieri il primo quotidiano italiano. L’ultimo giro delle elezioni regionali a pezzetti ha confermato l’ondata di astensionismo, la stanchezza democratica, effetto di venti o trent’anni di antipolitica degli elettori arrabbiati e delle élite disincantate, vedi il professor Burioni che dopo aver detto addio ai social ha annunciato ieri il prossi