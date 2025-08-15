Le forze economiche e tecnologiche fondamentali che stanno spingendo il mondo ad abbandonare petrolio, carbone e gas per passare a tecnologie a bassa emissione di carbonio e ad alta efficienza non sono diminuite

Nonostante tutte le incertezze generate dall’amministrazione di Donald Trump negli ultimi sei mesi, una cosa è chiara: le tecnologie “climatiche” sono considerate “out” e quelle “energetiche” sono considerate “in”. Ma anche se questo spostamento retorico può tranquillizzare alcuni, dovrebbe essere riconosciuto per quello che è: uno scambio terminologico. Le forze economiche e tecnologiche fondamentali che stanno spingendo il mondo ad abbandonare petrolio, carbone e gas per passare a tecnologie a bassa emissione di carbonio e ad alta efficienza non sono diminuite.

Negli ultimi vent’anni, il cambiamento climatico è stato uno dei punti principali dell’agenda globale e ha spinto gli sforzi per implementare tecnologie in grado di ridurre le emissioni di anidride carbonica. Questi sforzi si scontrano ora con venti contrari, e non solo negli Stati Uniti.

Gli sviluppi geopolitici altrove, come l’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia, hanno richiamato l’attenzione sull’importanza dell’accessibilità e della sicurezza energetica rispetto ad altre considerazioni.

L’approccio occidentale

I responsabili politici negli Stati Uniti, in Europa e altrove hanno inizialmente reagito alla guerra raddoppiando gli sforzi per abbandonare i combustibili fossili, e a ragione. Il petrolio, il carbone e il gas sono materie prime i cui prezzi saranno sempre legati alle fluttuazioni geopolitiche (questo vale non solo per i mercati globali del petrolio, ma anche per i mercati regionali del gas, che sono sempre più collegati tra loro dal commercio di gas naturale liquefatto).

Per fare un esempio, l’estate del 2022 ha portato un’inflazione massiccia, in gran parte guidata dalle impennate dei prezzi dei combustibili fossili. I prezzi del gas in Europa hanno raggiunto un picco dieci volte superiore alla media di lungo periodo e i prezzi del gas negli Stati Uniti circa il triplo della media di lungo periodo. Sebbene il titolo dell’Inflation reduction act del 2022 sia ampiamente considerato improprio, la storia giudicherà il nome benevolmente: l’unico modo permanente per affrontare tali crisi di “fossilflazione” è smettere di usare i combustibili fossili.

Sebbene la reazione contro le politiche climatiche sia stato particolarmente forte a livello federale negli Stati Uniti, anche l’Europa ha subito un ridimensionamento. Questo è in qualche modo comprensibile, anche se miope. La Germania, la più grande economia europea, è in recessione da più di due anni e i prezzi elevati dell’energia ne sono i principali responsabili.

Le tecnologie climatiche già commercialmente valide potrebbero essere d’aiuto, naturalmente. Ma per sfruttare appieno i prezzi più bassi dell’energia solare, eolica e (sempre più) delle batterie è necessaria la volontà di riformare i mercati dell’energia e di trasferire questi risparmi alle famiglie e ai consumatori industriali. Inoltre, richiede maggiori investimenti pubblici iniziali, un’area in cui le priorità climatiche competono con altre priorità, come la sicurezza nazionale, spesso percepite come più immediate.

Nell’affrontare questi compromessi, l’Unione europea ha adottato il tipo di misure di efficienza che il “Dipartimento per l’efficienza del governo” (Doge) di Trump aveva promesso ma non è riuscito a realizzare. Ad esempio, l’Europa ha ridotto il meccanismo di aggiustamento delle emissioni di carbonio alle frontiere richiedendo la conformità a un numero di aziende inferiore del 90 per cento.

In apparenza, questo sembra un colpo decisivo all’obiettivo di istituire una tariffa sul carbonio per le importazioni, in linea con la scure del Doge di Trump. Ma a differenza di Trump e di Elon Musk, l’Ue ha fatto in modo che il restante 10 per cento degli importatori rappresentasse comunque oltre il 90 per cento delle emissioni. Questo risultato è tutt’altro che ideale se considerato solo dal punto di vista climatico. Ma visto da una prospettiva climatico-economica più ampia, è esattamente il tipo di intervento chirurgico che il Doge aveva promesso ma non ha mai mantenuto.

Il balzo della Cina

Tuttavia, il giocherellare ai margini della politica climatica ignora il quadro generale. Mentre l’Europa e l’America fanno passi indietro, la Cina fa un balzo in avanti. Da sola ha assorbito oltre il 40 per cento dei 2,1 trilioni di dollari di investimenti globali nella transizione energetica dello scorso anno – più dell’Ue, del Regno Unito e degli Stati Uniti messi insieme.

Il bilancio è ancora più squilibrato per le specifiche tecnologie di energia pulita. La Cina produce circa il 75 per cento dei pannelli solari e l’80 per cento delle batterie agli ioni di litio. Questo dominio è il risultato di una politica industriale verde concertata, in cui l’innovazione svolge un ruolo fondamentale.

L’affermazione secondo cui la Cina si limita a produrre e assemblare è tristemente superata. I veicoli elettrici cinesi, ad esempio, non sono secondi a nessuno. BYD, la principale casa automobilistica del paese, ha recentemente presentato un sistema di ricarica all’avanguardia in grado di aggiungere 470 chilometri (292 miglia) di autonomia in soli cinque minuti, ponendo l’azienda in una categoria a sé stante a livello globale.

Il dominio cinese si estende anche a tecnologie che non sono ancora competitive senza il sostegno dei prezzi. LONGi, uno dei principali produttori di energia solare al mondo, ha costituito LONGi Hydrogen nel 2021 per perseguire la produzione di idrogeno verde. Ora è leader mondiale nella capacità di produzione di elettrolizzatori.

Non si tratta di esempi isolati. L’ambiziosa politica industriale cinese ha contribuito a portare altre cinque aziende cinesi dell’idrogeno nella top ten mondiale. L’Europa e gli Stati Uniti hanno già perso questa gara per il futuro?

Mentre gli Stati Uniti sembrano ormai decisi a trasformarsi in uno stato petrolifero, l’Ue ha la possibilità di risollevare le proprie sorti nel campo delle energie pulite. Parte addirittura con un vantaggio politico significativo: un prezzo della Co2 che si aggira intorno ai 100 dollari per tonnellata metrica significa che la maggior parte delle tecnologie a basse emissioni di carbonio – dagli elettroni puliti e l’elettrificazione alle molecole pulite come i biocarburanti – sono già economicamente redditizie.

Altre, come l’idrogeno verde, avranno bisogno di ulteriore sostegno per aiutare a salire la curva di apprendimento e a scendere la curva dei costi. Secondo Bernd Heid, senior partner di McKinsey & Company che dirige la sua Piattaforma per le Tecnologie Climatiche, circa il 90 per cento delle tecnologie climatiche saranno redditizie entro il 2030 con un prezzo del carbonio di 100 dollari.

Mentre la Cina domina con sei operatori globali nella top ten, tre degli altri sono europei. La startup svedese Stegra sta costruendo la prima acciaieria a basse emissioni di carbonio al mondo utilizzando elettrolizzatori prodotti da ThyssenKrupp Nucera, di cui l’acciaieria tedesca detiene la maggioranza.

Nonostante i recenti sviluppi politici, anche gli Stati Uniti hanno dimostrato che un rapido cambiamento è possibile. Anche se sarà difficile superare il dominio cinese nella produzione di energia solare, gli Stati Uniti hanno fatto passi da gigante negli ultimi tre anni. All’inizio di quest’anno, hanno superato i 50 gigawatt di capacità produttiva di pannelli, quintuplicando il loro numero rispetto al 2022. Questi 50 GW di offerta di pannelli corrispondono all’incirca alla domanda degli Stati Uniti.

È vero che l’onshoring della catena di fornitura del solare comporta dei costi che possono essere giustificati solo da priorità diverse dal clima, come la sicurezza nazionale o la promozione della produzione nazionale. Ma questo è il punto. Se le condizioni politiche richiedono una maggiore enfasi su tecnologie come la geotermia e il nucleare, e se le tecnologie precedentemente note come “climate tech” devono essere rietichettate come “energy tech”, dal suono più neutro, così sia. Le forze più grandi che ci spingono verso la decarbonizzazione rimangono le stesse.

Gernot Wagner è economista del clima presso la Columbia Business School.

