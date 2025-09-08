L'occupazione dei territori che dura dal 1967 ha sicuramente aumentato il numero di giovani senza speranza che si sono gettati nelle braccia delle formazioni terroristiche. Analogamente gli attacchi che hanno scandito la storia della Striscia di Gaza negli ultimi vent'anni hanno solo rimpolpato le fila dei miliziani in armi. L’attentato di Gerusalemme dimostra ancora una volta che l'idea di una sicurezza totale da raggiungere con la forza è una follia
La sicurezza totale è un’illusione che produce morte
08 settembre 2025 • 20:19Aggiornato, 08 settembre 2025 • 20:22
L'occupazione dei territori che dura dal 1967 ha sicuramente aumentato il numero di giovani senza speranza che si sono gettati nelle braccia delle formazioni terroristiche. Analogamente gli attacchi che hanno scandito la storia della Striscia di Gaza negli ultimi vent'anni hanno solo rimpolpato le fila dei miliziani in armi. L’attentato di Gerusalemme dimostra ancora una volta che l'idea di una sicurezza totale da raggiungere con la forza è una follia