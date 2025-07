La gigantomachia che domina l’urbanistica non è altro che una stanca riproposizione - su una scala amplificata dal nuovo culto pagano della smart city – di una città che si richiude su di sé, tutt’al più si eleva, ma non fuoriesce, non sa letteralmente immaginarsi oltre se stessa e verso l’esterno. E allora il “caso Milano” può essere anche un’occasione nuova per ripensare le priorità del mondo progressista

L’inchiesta in corso a Milano può essere anche un pretesto costruttivo rispetto a un’usura culturale che pervade la sinistra: non saper più immaginare la città. Pasolini avrebbe detto che a Milano «non si è avuto nessun progresso, ma solo un enorme sviluppo». Non è dunque solo un problema giudiziario o politico. È molto di più: Milano è una città bellissima, ma disperata. Dove tutto è organizzato per ospitare una sola forma di vita: produci, consuma, crepa.

In quel film meravigliosamente imperfetto che è Megalopolis di Coppola a un certo punto si dice: «Si è sempre detto che quando cadrà Roma cadrà il mondo. La stessa cosa vale per l’America». Adesso possiamo aggiungere che la stessa cosa vale per Milano. Ovviamente non ascrivo alle vicende di questi giorni una tale valenza apocalittica. Le conseguenze giudiziarie e strettamente politiche dell’inchiesta in corso saranno nelle prossime settimane oggetto di una serrata discussione pubblica, come è giusto.

Ma quest’inchiesta può essere anche un pretesto costruttivo rispetto a un’usura culturale che pervade la sinistra. Un’usura che si potrebbe sintetizzare così: la sinistra non sa più immaginare la città.

È anche di quest’usura che ciò accade in questi giorni è un sintomo. Di qualcosa che si è già consumato, di un anacronismo che riguarda proprio noi di sinistra, incapaci di progettare lo spazio se non secondo l’ordine di un tempo che è ormai sorpassato, di una civiltà che sta velocemente tramontando. È questo il vero peccato originale del modello Milano. Di essere un bellissimo residuo di un tempo che si pensa ancora in piedi quando è già crollato.

Cosa dovrebbe fare la sinistra, in un tempo in cui una civiltà sta crollando e proprio per questo si irrigidisce su se stessa? Dovrebbe affidare la città a un’immaginazione eretica, progettare il disordine e non affidarsi a un ordine che rappresenta minuziosamente la faglia che sta tra il dentro e il fuori dei salvati e dei sommersi, dei privilegiati e dei dimenticati, dei vincenti e dei perdenti. A Milano ci siamo illusi che bastasse rafforzare il dentro per ridurre il fuori, aumentare e abbellire lo spazio dei vincenti per minimizzare i perdenti. Mentre - come ricorda Sennett – la città è qualcosa che può espandersi ed evolversi «rivolgendosi verso l’esterno, piuttosto che verso l’interno».

A me pare che la gigantomachia che domina l’urbanistica della nuova Milano non sia altro che una stanca riproposizione - su una scala amplificata dal nuovo culto pagano della smart city - di una città che si richiude su di sé, tutt’al più si eleva, ma non fuoriesce, non sa letteralmente immaginarsi oltre se stessa e verso l’esterno. Attrae, ma stancamente e senza perturbare o resistere. Attrae capitali, imprenditori, finanziatori, consumatori: ma tutto appare un affannoso “inchino” ai ritmi della vita capitalistica, esattamente come quello di Schettino. Più ci avviciniamo all’ordine egemonico del capitalismo, più siamo soddisfatti. Ma dove vivono i resti, gli scarti, coloro che di questa vita capitalistica sono esuberi o semplicemente vittime? Vivono progettando il disordine, non restando fedeli all’ordine del capitale. Ecco, questo dovrebbe essere il compito della sinistra: immaginare ereticamente la città. Ciò che manca in questo banchetto pieno di soldi e di successi (e di corruzione, forse) è la capacità di disfare la città, piuttosto che rifarla sempre più bella, sempre più alta, sempre più disperata di prima.

Tutto questo il modello Milano non lo sa e non lo vuole fare. Non solo per circostanze biografiche: in fondo Sala è stato il city manager di Moratti e alla fine tutto torna, il cerchio si chiude e non si può chiedere a chi è stato da subito garante di quel modello di immaginarne un altro. Il punto non sono le circostanze biografiche e nemmeno le personalità coinvolte. Il punto è se si può ancora fare una politica di sinistra all’interno di una città che non riesce a immaginarsi in forma differente dall’essere il progetto delle forme di vita dettate, scandite e spazializzate dal capitalismo. E anche qui non ho alcuna intenzione – né del resto ne avrei le competenze – per contestarne il valore estetico. Le città capitalistiche sanno essere bellissime, con le loro skylines fatte di gabbie di vetro. Ma anche i grattacieli non dissimulano la loro origine: sono anch’essi niente più che gabbie d’acciaio weberiane.

Tutti i protagonisti di questa storia si difenderanno orgogliosamente sostenendo che Milano è una città in crescita, che si sviluppa esponenzialmente. È un argomento convincente, in effetti. Ma forse è proprio questo il punto. Pasolini avrebbe detto che a Milano «non si è avuto nessun progresso, ma solo un enorme sviluppo».

Non è dunque solo un problema giudiziario o politico. È molto di più: Milano è una città bellissima, ma disperata. Dove tutto è organizzato per ospitare una sola forma di vita: produci, consuma, crepa. La sinistra può abbellire all’infinito questa sola forma di vita. E così crepare. Oppure può immaginare una città non verso l’alto, ma verso l’esterno. Dove abitano i resti, gli scarti, i perdenti. A volte anche la bellezza non basta, serve la vita. Coltivare l’utopia di una città vivente piuttosto che perpetuare una bellissima città morente.

