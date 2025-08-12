Se le ideologie delle grandi mete avevano suscitato grandi aspirazioni, adesso mancano anche le idee. Certo, un po’ di utopia non farebbe male: il sogno aiuta a vivere e ai giovani fa bene; ma siamo a metà mandato e il figlio di Berlusconi ha dato la sveglia a tutti i vertici. Bisogna prepararsi per recuperare il consenso
La sinistra non rinunci alla sfida dei tempi bui
12 agosto 2025 • 20:01
