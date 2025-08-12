Se le ideologie delle grandi mete avevano suscitato grandi aspirazioni, adesso mancano anche le idee. Certo, un po’ di utopia non farebbe male: il sogno aiuta a vivere e ai giovani fa bene; ma siamo a metà mandato e il figlio di Berlusconi ha dato la sveglia a tutti i vertici. Bisogna prepararsi per recuperare il consenso

Davvero fa un po’ pena Elly Schlein attaccata quotidianamente, anche se un po’ se l’è voluta. Aveva avuto il coraggio di creare una lista vincente – Emilia coraggiosa – alle regionali dell’Emilia Romagna di cui, dato il risultato, fu vicepresidente. Alla scadenza si iscrisse al Pd, si candidò alle primarie per la segreteria del partito, ebbe consenso e, oggi, critiche. La responsabilità resta.

I tempi, tuttavia, non favoriscono la sinistra e le prospettive sono grame anche nel resto d’Europa. Comunque in Italia siamo a metà mandato e bisogna pensare a recuperare consenso, tenendo realisticamente conto che la destra non ha reali divisioni perché c’è sempre qualcuno che provvede e paga l’unità, mentre la sinistra si divide per nobili ragioni di principio, ma il Pd bolognese vende le sezioni.

Il popolo non è stupido e nemmeno incolto: non va a votare (alle recenti regionali emiliano-romagnole ha votato “quasi” il 50%) perché da anni è lasciato solo e nessuno gli parla. I cattolici hanno avuto bisogno che un papa desse loro una carica di speranza e speriamo che duri. Ma per tutto ciò che abbiamo chiamato politica, in difficoltà non sono solo i progressisti, i moderati, i radicali, i cattocomunisti, i socialisti, ma semplicemente la gente perbene, che avrebbe bisogno di sentire che fare politica vale la pena.

Anche noi, che continuiamo a tirare la carretta senza essere iscritti, non siamo contenti delle solite competizioni tra leader di partiti autoreferenziali, ignari dei desideri del loro popolo, stanco delle pratiche spartitorie nelle amministrazioni locali. Forse in alto credono che non si veda.

L’utopia

Se le ideologie delle grandi mete avevano suscitato grandi aspirazioni, adesso mancano anche le idee. Certo, un po’ di utopia non farebbe male: il sogno aiuta a vivere e ai giovani fa bene; ma siamo a metà mandato e il figlio di Berlusconi ha dato la sveglia a tutti i vertici. Bisogna prepararsi per recuperare il consenso: guai pensare solo alle percentuali o ai campi larghi, dove tutti hanno capito che Conte – già Conte1 con Salvini, già Conte2 con la sinistra – aspira solo a Conte3. Bisogna tirare fuori nomi (non ci sono solo i capilista) o capire che Schlein deve pensarsi come futura presidente del Consiglio e allora deve cambiare look. Caro Gianni Cuperlo, pensare stanca, purtroppo, i nostri dirigenti faticano anche a pensare l’organizzazione.

Forse a qualcuno interessa sapere che il 12 ottobre ci saranno le elezioni regionali in Veneto, Toscana, Campania, Puglia + Marche e Val d’Aosta? Si tratta di problemi da risolvere nelle segreterie locali o di portare a livello nazionale la qualità delle proposte? Per ora movimenti di pedine, nessun segnale di iniziative.

Non è come il referendum sul lavoro in cui il drastico votare cinque sì ha tolto la possibilità di appassionarsi a problemi importanti portati in campo da una Cgil che – con questo governo – ha osato aprire una sfida senza la Cisl. Andava aiutato aprendo prospettive plurali sugli interessi del lavoro. Che sono cultura, non quella delle persone colte, ma secondo l’uso che ne fece Berlinguer quando definì il compromesso storico, «incontro tra le culture, la cultura comunista, socialista e cattolica».

Già l’emblema del partito socialista portava il libro accanto alla falce e martello. La gente produce cultura nella vita quotidiana, anche quando era analfabeta e il politico che la guidava imparava: oggi va alla deriva sui social.

I problemi comuni

Per recuperarne il consenso, bisogna partire dai problemi comuni. A parte il richiamo alla fedeltà democratica alle istituzioni – non basta solo il Presidente della Repubblica Mattarella – re-insegniamo che il voto conferma i diritti di cittadinanza ad essere rappresentati con i propri interessi: va detto perché ormai nessuno sa più che cos’è il Parlamento. Stiamoci attenti: tra un poco la gente disimpara che cos’è “lo Stato di Diritto”.

Ma ci sono campi aperti per reagire contro l’antipolitica. La giustizia che non è solo mettere sotto accusa (come è dovere dell’opposizione) il ministro Nordio, ma cercare di fare capire le riforma della Costituzione che bollono in pentola. La scuola interessa tutti: non possiamo lasciare insegnanti, genitori ed alunni nelle mani di questo Ministero dell’Istruzione e del Merito non a caso non più Pubblico: la privatizzazione è dietro l’angolo.

È un’antica abitudine della sinistra non rendersi conto che metà dell’elettorato è composto di donne: il governo può tornare a parlare dell’aborto, mentre a sinistra nessuno ha mai pensato di chiedere l’abrogazione dell’obiezione di coscienza all’interruzione volontaria di gravidanza nelle strutture pubbliche. Ha in compenso proposte per non ridurre a battibecchi in aula problemi che coinvolgono la libertà femminile? L’Europa dà problemi, ma Schlein, che è stata parlamentare europea, sa che è necessario rendere europei (possibilmente federalisti) i/le cittadini/e della nostra “nazione”, parola con cui Meloni vorrebbe farci nazionalisti. Non tiriamo fuori anche i green o il woke, basta l’IA. Non chiediamo un Congresso, solo un po’ di fantasia. E di coraggio.

