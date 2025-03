Donald Trump dice e replica che la Ue deve guardarsi dal rompere le scatole al pentapolio: Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet (Google e YouTube), Meta (Facebook e Instagram). In effetti nel mondo sfociato in zuffa nello studio ovale l’Unione ha emanato quattro regolamenti (Privacy, Mercati, Servizi, AI) per tamponare l’evasione fiscale conclamata, ma si è tenuta alla larga dalla sostanza dei problemi.

Ora i tempi sono cambiati e quei regolamenti andrebbero radicalmente ripensati nella più ampia prospettiva della sovranità digitale dell’Unione. Né più né meno di quanto si va delineando riguardo alla Difesa.

Il contenzioso digitale Usa-Europa

Due i settori dolenti. Il primo è l’affidamento, molto diffuso, a Google e Microsoft di molteplici servizi interni a stato, accademia, imprese. Se Starlink suscita l’angoscia di esporre i nostri militari a spionaggi permanenti e a ricatti estemporanei, la compenetrazione strutturale del pentapolio nelle strutture decisionali nazionali e almeno altrettanto insopportabile.

Il secondo settore è costituito dal servizio social Usa che contrasta frontalmente la sovranità digitale di tutti i 27 stati dell’Unione. In primo luogo la qualità del servizio è pessima perché i social Usa si basano su account dall’identità non accertata e quindi sono terreno di pascolo per campagne di fake, disinformazione, misinformazione che, danni politici e culturali a parte, garantiscono alla piattaforma traffico e ricavi in proporzione.

L’Unione, bersaglio privilegiato della destra trumpiana e degli hacker del Cremlino, può intervenire obbligando i social operanti nell’Unione a richiedere la carta d’identità degli account esistenti e disattivarli in caso negativo. Ma rimanendo liberi gli utenti di preferire username di fantasia. Di conseguenza ogni utente, in quanto reale, starà attento a quel che posta né più né meno di quanto non usi rispetto a quel che dice. Last but not least, sarebbe serenamente dismessa l’ipocrisia censoria della “moderazione”.

Non mancherà chi si farà sotto a sostenere che in questo modo la libertà di espressione garantita dall’anonimato viene compressa, ed esibirà la circostanza che attualmente l’obbligo della carta d’identità è fissato solo in Cina. Ma, a ben guardare, l’attenzione censoria dei cinesi non è maggiore di quella di Russia, Egitto o di qualsiasi tirannia senza che nessuno fra costoro pretenda il documento.

Perché chi reprime maggiormente trae grande vantaggio dall’accounting anonimo. Per mille ragioni tecniche, tra cui l’essenziale è che Internet è uno scambio continuo di “identificatori” per cui l’anonimo è facilmente svelabile al tiranno e gli conferisce il vantaggio di arrestare o pedinare a discrezione. Per non dire delle armate di account anonimi arruolabili da chiunque abbia il denaro o potere per godere della disuguaglianza digitale rispetto agli utenti reali.

Regole e conseguenze

L’identità accertata degli account, nonché l’obbligo che i dati europei restino in Europa e affidati a mani europee, sono i fondamenti della sovranità digitale. La Ue dovrebbe di conseguenza rifare i regolamenti e imporre per il territorio dell’Unione il risanamento strutturale del modello social “anonimo”, imperiale, monopolistico, robotico e disinformante incarnato dal pentapolio Usa. Anche come premessa necessario della sovranità nel cloud e negli sviluppi dell’intelligenza artificiale che condizionano a loro volta la capacita autonoma di innovazione e difesa.

Il rapporto Draghi, presentato ormai mesi fa, affronta il problema (pagina 26), ma esplicitamente rinuncia a risolverlo: «È troppo tardi perché l'Ue cerchi di sviluppare sfidanti sistematici per i principali fornitori di servizi cloud statunitensi: le esigenze di investimento sono troppo grandi e distoglierebbero risorse dai settori e dalle imprese in cui le prospettive innovative dell'Ue sono migliori».

Tuttavia, imporre la sovranità sui dati e l’identificazione degli account mette in discussione il cuore del modello di servizio del pentapolio Usa e i 500 miliardi (2024) di margine operativo di cui gode permettendo di contendergli la disintermediazione fra merci/servizi e consumatori e il vantaggio di espandere l’utenza a costo marginale zero. Da cui la crescita di scala è e la convenienza a investire nel settore contiguo del Cloud, usare in proprio la generazione di grandi masse di dati e creare le condizioni adatte alle imprese e start up dell’Intelligenze artificiale.

Specie di questi tempi, si può fare.

© Riproduzione riservata