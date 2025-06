L’Unione europea si prepara a un salto di scala nella spesa militare. Secondo il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis, tale misura potrebbe mobilitare fino a 650 miliardi di euro in quattro anni. Un intervento straordinario, concepito per rafforzare le capacità militari europee in uno scenario geopolitico segnato da crescente incertezza.

Ma questa svolta solleva interrogativi profondi sulla sostenibilità economica, industriale e politica di un simile riarmo, soprattutto alla luce dei vincoli di bilancio previsti dal riformato patto di stabilità. Le nuove regole impongono una riduzione annuale dell’1 per cento del rapporto debito/Pil per i paesi sopra il 90 per cento e dello 0,5 per cento tra il 60 per cento e il 90 per cento. Il deficit nominale dovrà rientrare sotto il 3 per cento, con un obiettivo strutturale dell’1,5 per cento.

Molti dei paesi che hanno invocato la deroga europea sono già chiamati a consolidare i conti pubblici. È il caso dell’Italia, che nel 2023 ha speso circa 80 miliardi di euro in interessi sul debito, contro i 68 miliardi per l’istruzione. A livello dell’eurozona, tra il 2001 e il 2023, la spesa per interessi ha assorbito in media 256 miliardi annui, sottraendo risorse alla sanità, all’educazione e ad altri beni pubblici fondamentali.

Il recente vertice Nato all’Aja ha delineato un obiettivo ambizioso: portare la spesa per la difesa al 3,5 per cento del Pil, con un ulteriore 1,5 per cento destinato alla “sicurezza”. Per l’area euro, ciò implica passare da 181 miliardi nel 2023 a quasi 570 miliardi nel 2035. Un incremento annuo di circa 46 miliardi che, in assenza di risorse aggiuntive, avverrebbe a scapito di altri comparti della spesa pubblica.

Facendo un esercizio previsionale sull’Italia, ipotizzando una crescita del Pil dello 0,7 per cento (stima del Piano strutturale 2025), la spesa per difesa e sicurezza dovrebbe salire a 118 miliardi di euro nel 2035, con un aumento annuale di circa 9,5 miliardi. Anche applicando integralmente la clausola di salvaguardia, il deficit italiano rimarrebbe oltre il 3 per cento del Pil, come indicato nel Rapporto Upb (giugno 2025).

Il rischio è quindi una compressione strutturale dei servizi pubblici essenziali, salvo un contestuale aumento della pressione fiscale o una riforma profonda della governance economica europea. Inoltre, la spesa militare non garantisce necessariamente un ritorno economico rilevante.

L’industria europea della difesa è poco integrata e largamente dipendente dagli Stati Uniti, che rappresentano circa il 65 per cento della produzione mondiale. Questa dipendenza limita il cosiddetto moltiplicatore fiscale della spesa per la difesa: gran parte degli acquisti non alimenta la domanda interna, piuttosto la domanda estera, riducendo gli effetti su crescita e occupazione.

Secondo studi di Greenpeace e Sbilanciamoci, la spesa militare ha un impatto macroeconomico inferiore rispetto a settori come sanità, educazione e green economy, che offrono ritorni maggiori in termini di innovazione, occupazione e coesione sociale. Investire nella difesa, se non accompagnato da un rafforzamento dell’industria europea, rischia di produrre un effetto boomerang: spese crescenti, ma benefici scarsi sul piano interno.

Il problema è anche politico. L’assenza di una vera difesa comune europea, sostituita da una sommatoria di bilanci militari nazionali, riflette la frammentazione delle politiche economiche e strategiche dell’Ue. Invece di procedere verso un’unione più coesa, il riarmo rischia di alimentare rivalità interne per la leadership continentale, trasformando l’Europa in un campo di tensioni tra alleati, in un momento in cui dovrebbe diventare un soggetto autonomo nella nuova geografia globale dominata da Stati Uniti e Cina.

Le sfide strutturali europee restano aperte. Il tessuto industriale è debole, la transizione ecologica non ha trasformato il modello produttivo, e le politiche di bilancio restano troppo rigide. La spesa pubblica italiana, per esempio, dedica solo il 12 per cento alla sanità (contro una media Ue del 15 per cento) e il 7 per cento all’istruzione (contro il 9,3 per cento europeo). Solo la protezione sociale è allineata, al 39 per cento, ma anch’essa richiede riforme di efficacia.

Nel frattempo, i mercati finanziari osservano. Il recente declassamento del debito pubblico statunitense da parte di Moody’s, motivato dall’aumento del debito e dei costi per interessi (ormai pari al 18 per cento delle entrate fiscali), è un segnale eloquente. Se neanche il dollaro è immune da giudizi negativi, l’euro rischia di essere ancor più vulnerabile in uno scenario di crescita debole e debito elevato.

La posta in gioco, dunque, è alta. Senza un bilancio europeo autonomo, una politica industriale comune e un progetto strategico condiviso, l’aumento della spesa militare rischia di tradursi in un boomerang politico, economico e sociale. La domanda non è se scegliere tra burro o cannoni, ma se l’Europa voglia davvero investire in un futuro condiviso, piuttosto che rincorrere l’illusione della forza.

