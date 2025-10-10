La svolta autocratica degli Usa accelera il declino anche per l’Europa

true false

«Come Zweig, non riesco a togliermi di dosso l'impressione che il sole stia tramontando su di noi: qualcosa sta per finire. Il mio attaccamento all'idea dell'Occidente transatlantico e all'immagine dell'America come baluardo di libertà, democrazia e sicurezza è stato profondo e duraturo. Ma era il mondo di ieri», scrive in questo commento l’ex vicecancelliere tedesco