È impressionante la distanza tra il ruolo da protagoniste che le città interpretano nel dibattito pubblico e scientifico sul clima e lo spazio che realmente occupano nell’agenda delle priorità di intervento. Dal primo Summit della Terra a Rio de Janeiro nel 1992, passando per il Protocollo di Kyoto sul surriscaldamento globale per arrivare allo storico Accordo sul clima di Parigi, nei discorsi pubblici è tutto un susseguirsi di dichiarazioni sul ruolo imprescindibile delle aree urbane per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e di decarbonizzazione.

Il problema è che più vanno avanti i processi di definizione degli impegni su mitigazione e adattamento climatico, come i negoziati sulla governance internazionale, e più diventa difficile capire quale ruolo si troveranno davvero a svolgere gli spazi del pianeta che più stanno subendo le conseguenze del climate change per il combinarsi delle fragilità sociali, fisiche, economiche.

Nell’ultima Conferenza sul Clima, la Cop28 di Dubai, ci sono stati diversi appuntamenti preparatori tematici con rappresentanti dei ministeri, riferimenti alle aree urbane nel documento finale, appelli ad aumentarne il ruolo per garantire un’efficace risposta agli scenari preoccupanti elaborati dall’Ipcc. Ma dopo così tanti anni ancora non si riesce ad andare oltre i buoni auspici. Lo stesso Green Deal europeo con la complessa architettura di politiche per la spinta alle rinnovabili, l’efficienza energetica, la mobilità sostenibile, la riconversione industriale green, la transizione ecologica giusta, propone un approccio per binari paralleli che si ferma prima di affrontare gli ambiti dove queste sfide trovano un inestricabile intreccio e le maggiori potenzialità di intervento.

La spinta del Vaticano

“Passare dalla crisi climatica alla resilienza climatica”, intorno a questa sfida sono stati convocati la scorsa settimana in Vaticano i più importanti scienziati con sindaci e governatori da ogni parte del mondo. Il summit, organizzato dalle Pontificie accademie delle scienze e delle scienze sociali, non è stato solo un momento di confronto ma anche di consolidamento di un’alleanza per accelerare le azioni e mettere al centro la dimensione sociale del rischio climatico.

Il quadro restituito dai ricercatori dell’Ipcc che monitorano le emissioni e lo stato degli ecosistemi è tutto tranne che positivo. Senza un immediato cambio di passo e una chiara volontà politica rischiamo che il target di contenimento della temperatura globale entro 1,5 gradi rispetto all’era preindustriale nell’arco di questo secolo risulti irraggiungibile con conseguenze devastanti in particolare per la fascia più povera della popolazione. Intanto dobbiamo preparare i territori a diventare più resilienti nei confronti di alluvioni, ondate di calore, periodi di siccità di una intensità e frequenza come mai ne abbiamo viste in passato. È la cronaca a cui ci stiamo abituando delle ultime esondazioni a Milano o le immagini terribili dei villaggi del nord dell’Afghanistan.

Per usare le parole di papa Francesco, la crisi climatica è una questione sociale globale intimamente legata alla dignità della vita umana, rispetto alla quale occorrono azioni immediate e più incisive rispetto a quanto fatto fino ad ora. Il vertice si è concluso con l’approvazione di un “Protocollo di resilienza climatica planetaria” cofirmato da tutti i partecipanti che sarà presentato all’Onu e che diventerà il riferimento di un’azione condivisa che affida un ruolo centrale alla governance locale.

I numeri lo raccontano in modo chiaro, dal 2015 ad oggi la quota di emissioni globali che proviene dalle aree urbane è passata dal 62 per cento al 70 per cento. La grande partecipazione di sindaci da tutto il mondo ha permesso di condividere le azioni in corso e gli impegni, ma ha anche restituito la sensazione di solitudine e inadeguatezza degli strumenti a disposizione rispetto a sfide di questa dimensione.

Una città coma Dhaka, che ha appena approvato il piano di azione per il clima, come potrà portare avanti gli interventi per aiutare i suoi 11 milioni di abitanti a ad espandere il verde e a rafforzare la resilienza nei confronti di inondazioni e ondate di calore senza accesso diretto ai fondi previsti dall’Accordo di Parigi?

Al centro dell’azione

Di questi temi non si trova traccia nel dibattito politico in vista delle prossime elezioni europee, la campagna di questi mesi contro le politiche del green deal ha avuto conseguenze devastanti sul modo in cui queste sfide vengono affrontate nel confronto pubblico. Invece di chiarire le concrete ragioni di interesse per i cittadini europei ad intraprendere questa direzione si sono compiuti passi indietro e si promette maggiore gradualità per evitare conseguenze sulle fasce più deboli.

Ma per reagire agli attacchi della destra contro auto elettriche, pannelli solari e batterie occorre ribaltare questa narrazione. Mettendo al centro i risultati concreti di riduzione delle bollette che sono possibili, le opportunità reali per cittadini e imprese. Soprattutto, occorre aprire un fronte politico sui limiti dell’organizzazione per binari paralleli dell’azione europea sul clima. Con politiche per ridurre le emissioni che procedono per settori senza una dimensione integrata come quella che può avvenire nelle città e che può produrre risultati più importanti ed efficaci sia da un punto di vista della mitigazione che dell’adattamento climatico.

Per questo occorre prevedere programmi di supporto e investimenti diretti per i progetti più ambiziosi di rigenerazione energetica e sociale proposti dalle città. Come quelli che troviamo in una delle più ambiziose mission lanciate dalla Commissione europea in questi anni che ha selezionato 100 città, di cui nove italiane, per accompagnarle nell’anticipare i target di decarbonizzazione.

Alla fine di quest’anno larga parte delle città avrà definito una traiettoria per accelerare la transizione con precise politiche che dimostrano come gli obiettivi sono oggi alla portata in tutti i campi di intervento. La scelta è se farle diventare il laboratorio di un nuovo modo di affrontare la sfida del clima.

