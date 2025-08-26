La felpa del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ad Anchorage e la nostalgia per il periodo della Guerra fredda, quando l’Unione sovietica e gli Stati Uniti erano le uniche due superpotenze sulla scena mondiale: un tarlo che consuma il Cremlino da quando l’impero sovietico si è sgretolato
La vera minaccia per la Russia è la nostalgia dell’impero
26 agosto 2025 • 20:09
