La felpa del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ad Anchorage e la nostalgia per il periodo della Guerra fredda, quando l’Unione sovietica e gli Stati Uniti erano le uniche due superpotenze sulla scena mondiale: un tarlo che consuma il Cremlino da quando l’impero sovietico si è sgretolato

Molti hanno avuto un sussulto quando il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov è atterrato ad Anchorage, in Alaska, per il vertice Trump-Putin, sfoggiando un maglione con la scritta Cccp, acronimo cirillico dell’Unione sovietica. Ovviamente, non è stato un caso. Ma cosa sperava di trasmettere con quel gesto?

Il messaggio di Lavrov, presumibilmente, era che la Russia di oggi è grande e potente come un tempo lo era l’Urss, e che Vladimir Putin ha restituito al suo paese lo status di superpotenza degna del rispetto globale.

La nostalgia per il periodo della Guerra fredda, quando l’Unione sovietica e gli Stati Uniti erano le uniche due superpotenze sulla scena mondiale, è un tarlo che consuma il Cremlino da quando l’impero sovietico si è sgretolato.

Radici sovietiche

Lo stesso Lavrov è una creatura del passato. Sebbene conosca bene il linguaggio della diplomazia multilaterale (grazie a un precedente incarico presso le Nazioni unite a New York), la sua inclinazione alla prepotenza ha chiare radici sovietiche. Lavrov sembra sinceramente convinto che le cose andassero meglio quando esisteva l’Urss. I suoi frequenti viaggi a Pyongyang (Corea del Nord) negli ultimi anni non possono essere stati piacevoli. Così, quando si è presentato un vertice con il presidente degli Stati Uniti in quello che una volta era territorio russo, si è assicurato di mettere in valigia il suo vecchio maglione.

Il messaggio non sarà stato gradito dai paesi che un tempo erano rinchiusi dietro la cortina di ferro. Il ministro degli Esteri russo ha confermato i peggiori timori di estoni, lettoni e lituani riguardo al vero fine di Putin, oltre a suscitare inquietudine nel Caucaso meridionale e in Asia centrale. Questi paesi ricordano l’Unione sovietica non come un magnifico impero, ma come una prigione.

In effetti, è stato il malcontento dei non russi a scatenare il crollo dell’Urss. Con l’attenuarsi della repressione politica in seguito ai tentativi di Mikhail Gorbaciov, negli anni Ottanta, di riformare il sistema sovietico ormai in declino, era divenuto impossibile conciliare le aspirazioni di queste diverse nazionalità con un sistema incentrato sul Cremlino. L’Unione sovietica doveva finire perché i suoi popoli fossero liberi.

Lo stesso è stato per la Russia. Boris Eltsin adottò la bandiera russa, non quella sovietica, perché immaginava un futuro in cui il suo paese si sarebbe scrollato di dosso il peso dell’impero. Voleva una Russia governata da russi, e questo obiettivo non poteva essere perseguito nel contesto di una complessa e costosa varietà di organismi imperiali. L’Unione sovietica era il passato, mentre la Russia, l’Ucraina e tutte le altre repubbliche sovietiche che perseguivano l’indipendenza erano il futuro.

Il disfacimento dell’Urss

Non era una visione irragionevole. Dopo il disfacimento dell’Unione sovietica, vi fu un accordo immediato per rispettare i vecchi confini tra le ex repubbliche, allo scopo di scongiurare nuovi conflitti. Quando la Russia rispose con estrema brutalità al tentativo della Cecenia di ottenere l’indipendenza, il resto del mondo rispettò la rivendicazione del Cremlino che l’enclave separatista si trovasse all’interno dei confini russi.

Dopodiché, non vi era alcun motivo per cui la Russia e l’Ucraina, così come tutte le altre nazioni satellite dell’Unione sovietica, non potessero vivere in armonia. Certo, tra loro ci sarebbe stata sempre una certa competizione, forse anche un’intensa rivalità, ma queste dinamiche avrebbero potuto essere salutari. Da buoni vicini, tutti questi paesi sarebbero potuti diventare buoni partner, come è successo in Europa occidentale.

Ma le cose sono andate diversamente, e la nostalgia imperiale è tornata a insinuarsi nel Cremlino. Minacciato dagli sviluppi democratici in molti stati ex sovietici, il regime di Putin è diventato sempre più autoritario. Col passare del tempo, un’Ucraina più democratica e in via di liberalizzazione è stata vista non come un partner, ma come un pericolo per il regime decisamente illiberale e antidemocratico della Russia. Putin ha iniziato a descrivere l’Ucraina come «anti-Russia», anche se gli ucraini non hanno mai espresso una simile posizione. Volevano semplicemente che l’Ucraina fosse l’Ucraina.

Progetto imperiale

Che il maglione di Lavrov sia percepito come una minaccia in tutti i paesi un tempo sede di regimi satelliti sovietici, dunque, non è una sorpresa. Ma il fatto è che andrebbe visto come una minaccia per la Russia stessa. Se il Cremlino continua a essere animato dalla nostalgia dell’impero, la Russia non potrà mai essere la Russia.

Distruggere e tentare di occupare l’Ucraina graverà su di essa per generazioni. Il progetto imperiale del Cremlino potrebbe essere sostenuto se la Cina considerasse la Russia un satellite utile (ha materie prime ed energia, oltre a un seggio permanente nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, ma non molto altro). Questo, però, vorrebbe dire rinunciare a un futuro come stato nazionale moderno, relativamente pacifico e prospero, un obiettivo che aveva tutte le carte in regola per essere realizzato.

L’Unione sovietica è stata un enorme fallimento. Venne creata nel 1922 con la promessa di un nuovo e brillante futuro per l’umanità, ma quando sette decenni dopo arrivò il crollo, si vide costretta a ricevere aiuti umanitari di emergenza dai paesi occidentali. Nel periodo di massimo splendore, Nikita Khrushchev si vantava che l’Urss avrebbe «seppellito» l’occidente; in realtà, si stava scavando la fossa da sola. Dovremmo essere grati a Lavrov per averci riportato alla mente questo squallido retaggio. La nostalgia che ha invocato in Alaska è una minaccia per molti, compreso il popolo russo.



* ex primo ministro e ministro degli Esteri della Svezia

Copyright: Project Syndicate, 2025, www.project-syndicate.org

© Riproduzione riservata