La via per la pace è tortuosa. Tutte le incertezze del piano per Gaza

Mai come in questo caso il diavolo si annida nei dettagli. A cominciare proprio dal testo dell'accordo in venti punti: il linguaggio utilizzato è talmente generico da permettere qualsiasi interpretazione. È lo stratagemma usato quando si teme che troppe precisazioni possano far deragliare le trattative. È dimostra anche che la strada per trovare una sintesi tra posizioni opposte è ancora lunghissima e irta di ostacoli
Regna un'euforia esagerata, per alcuni versi tuttavia giustificata, sul negoziato tra Israele e Hamas per terminare il massacro nella Striscia di Gaza. Che non si spari, date le circostanze, è già un enorme risultato. Quanto alle magnifiche sorti e progressive della trattativa, solo il tempo dirà. Negli ospedali, quando arriva un paziente e si stila una prognosi di guarigione, si ipotizza un numero di giorni e si aggiunge la formula cautelativa “salvo complicazioni”. Nella metafora il paziente,