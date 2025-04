La freddezza tra la destra italiana e il Vaticano di papa Francesco non è mai stata un mistero ed è durata per gran parte della loro convivenza. Questa distanza originava da due motivi: il primo è che gran parte della destra italiana è di matrice laica sin dalla sua creazione.

Vale per le origini di Forza Italia, ispirata al liberalismo laico, per la Lega, costruita su identità territoriali pre-cristiane, e anche per Alleanza nazionale, secondo le cui tesi lo stato e la nazione sono destinate a prevalere sopra ogni cosa. Nella destra italiani i cattolici sono stati rappresentati, tra gruppuscoli parlamentari e correnti dei vari partiti, ma non c’è mai stato un partito cattolico di destra. Una caratteristica che ha reso il rapporto tra i governi di centrodestra e Vaticano poco organico e spesso intermittente.

Divergenza di vedute

Il secondo motivo è che quando negli ultimi anni la destra, su ispirazione americana, ha scelto di perseguire un orientamento apertamente cattolico – Matteo Salvini con le immagini sacre e le preghiere esibite nelle campagne elettorali e pezzi di Fratelli d’Italia scegliendo un cattolicesimo conservatore – si è scontrata con orientamenti diversi, di stampo progressista, da parte della Santa sede di papa Francesco.

Si pensi alle prime uscite pubbliche del governo Meloni, le posizioni su temi come l'immigrazione e la lotta contro la povertà hanno sollevato preoccupazioni all’interno del Vaticano, il quale, sotto la leadership di papa Francesco, ha coltivato una visione di apertura e di inclusività.

Le divergenze di vedute sono emerse in modo particolarmente evidente riguardo alla gestione della crisi migratoria nel Mediterraneo e alle politiche sociali. L’approccio della fermezza da parte del governo Meloni, visto come una chiusura verso i più vulnerabili, ha spinto alcuni esponenti del Vaticano a esprimere riserve sulla direzione in cui si stava muovendo l’esecutivo, insinuando la possibilità di un conflitto ideologico che avrebbe potuto complicare il dialogo tra le due istituzioni.

La destra americana

Lo stesso è valso per la posizione del governo a sostegno dell’Ucraina sul piano politico e militare che configgeva con l’aspirazione di pace auspicata dalla Santa sede. E ancora per quella ostile del centrodestra sull’ambientalismo, al centro di molte riflessioni del pontefice. Senza considerare i riferimenti continui del centrodestra all’Occidente, concetto che non ha mai trovato albergo nel pensiero del papa venuto da un altro emisfero.

Il conservatorismo occidentale e produttivista di Giorgia Meloni poteva difficilmente conciliarsi con un papa che parlava di ambiente, sud del mondo, accoglienza e si faceva portatore di un messaggio universalista, quindi ostile al sovranismo, alla nazione e al culto dell’Occidente.

Inoltre, ad aggravare il quadro, c’erano i rapporti ottimi della premier con la destra americana, vicina a quei cardinali conservatori che criticavano aspramente la politica religiosa di Francesco. La piattaforma ideologica di Meloni, insomma, mal si conciliava con il progressismo cattolico del gesuita.

Meloni e Francesco

Eppure, nonostante questo, nell’ultimo anno e mezzo, facendo leva su una simpatia reciproca e sulla astuzia politica di entrambi, Meloni e papa Francesco avevano reso più stabile e positiva la relazione tra Vaticano e stato italiano.

Questa evoluzione è stata favorita da un riconoscimento graduale da parte di Meloni dell’importanza di un dialogo costruttivo e della collaborazione con la chiesa su temi di rilevanza sociale.

Negli ultimi mesi, si è assistito a un’apertura da parte del governo, con l’intento di stabilire una comune base di confronto su questioni come la povertà, l’educazione e l’assistenza ai più fragili.

Inoltre, si è registrato un tentativo di allineare alcune politiche pubbliche con le istanze ecclesiali, in particolar modo in relazione alla famiglia, alla demografia e all’istruzione. La relazione diplomatica tra le due sponde del Tevere è stata gestita in modo selettivo: è progredita sui dossier dove un’intesa era possibile; è stata smussata nei toni e nelle proposte, come nel caso dell’immigrazione; ha escluso i temi con posizioni inconciliabili.

Quale futuro

Ora il governo Meloni si ritrova davanti un Conclave dai risultati, al solito, difficilmente prevedibili. Potrebbe esserci un nuovo papa in continuità con Francesco e a quel punto basterà tenere fermi i punti raggiunti oggi oppure, al contrario, gli orientamenti conservatori, più diffusi proprio in America, Asia e Africa potrebbe prevalere.

A quel punto, se si verificasse la seconda ipotesi, il governo italiano potrebbe anche rafforzare la propria relazione col Vaticano e l’influenza di quest’ultimo sulla propria politica. Sono dinamiche che potrebbero avere un impatto anche sui rapporti di potere interni al centrodestra, con il rafforzamento delle componenti cattoliche e più conservatrici della coalizione.

