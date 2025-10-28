nel paese delle meraviglie

Ossigeno per il cinema italiano. Le città di pianura è già un cult

Il photocall de Le città di pianura durante il Festival di Cannes
Alice Valeria Oliveri
28 ottobre 2025 • 18:32

Incredibile ma vero, non è un dramma ambientato in un appartamento in Prati, tra parquet, librerie piene di Adelphi e rapporti disfunzionali. Non ci sono Edoardo Leo in crisi con la compagna o Pilar Fogliati con le sue personalità multiple; non c’è Favino che parla in veneto né terrazze sul Colosseo

A che punto un film diventa ufficialmente un film di culto? Forse è ancora troppo presto per dirlo de Le città di pianura, ma la strada verso questa definizione è già spianata, proprio come quelle piatte e ripetitive del Veneto, protagoniste della storia che Francesco Sossai ha scritto con Adriano Candiago. A onor del vero, la prima a intuirne il potenziale è stata Teresa Marchesi su queste pagine: in tempi non sospetti lo aveva definito il miglior film di Cannes. Pochi mesi dopo, superato il co

