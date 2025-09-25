Le città impotenti: così i finanzieri hanno sostituito gli urbanisti

Il processo di finanziarizzazione delle città ha messo sempre di più al centro gli interessi privati. Oggi è fondamentale rimettere al centro strumenti e capacità della tecnica urbanistica, potenziando la sfera pubblica in senso partecipativo e decisionale
Nel volume La città invisibile, curato da Alessandro Balducci per la Fondazione Feltrinelli, gli urbanisti Tuna Taşan-Kok e Mike Raco ponevano la questione della progressiva incapacità della pianificazione urbanistica di prevedere adeguate compensazioni pubbliche captando una parte della rendita immobiliare. Nelle maggiori città del mondo, “governare la rendita” è infatti divenuto sempre più complicato a causa della finanziarizzazione, ovvero del trattamento di beni immobili come prodotti finanz