Le Marche e quell’Italia “mediana” a cui il centrosinistra non riesce a parlare

La rielezione di Francesco Acquaroli dimostra che l’Italia dei distretti produttivi e delle comunità provinciali ha trovato un nuovo orientamento stabile, con il centrodestra visto come difensore di identità, sicurezza e interessi locali. Per il centrosinistra recuperare credibilità significherà tornare a parlare con linguaggi concreti, capaci di connettere globalizzazione e innovazione con la vita quotidiana delle imprese e delle famiglie