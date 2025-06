Sono state approvate nuove norme che consentono alle organizzazioni non governative di chiedere la revisione delle decisioni della Commissione in materia di aiuti di stato, qualora ritengano che violino le norme ambientali europee

In un’Europa dove le politiche verdi incontrano oggi nuove resistenze, arriva un segnale importante a tutela di chi lavora per la sostenibilità.

Le ong ambientaliste, finite recentemente nel mirino di alcune forze politiche conservatrici, sono state accusate di condurre attività lobbistiche «segrete», finanziate dalla Commissione europea, a sostegno del Green deal. Un “presunto scandalo”, nato da un giornale di destra olandese e mirato a screditare l’ex vicepresidente Frans Timmermans, ma smontato rapidamente dai fatti: le sovvenzioni in questione rientrano in quelle previste dal Programma Life che, ricordiamo, ha un budget totale di 5,4 miliardi di euro per il periodo 2021-2027 con cui finanziare progetti con obiettivi climatici e ambientali. Una microscopica parte di quelle risorse, pari a 15 milioni di euro per i 27 paesi, è dedicata alla possibilità di dare voce alla società civile nei processi legislativi.

Aiuti di stato

Il tentativo di delegittimare il ruolo delle ong si è sgonfiato nel giro di pochi giorni, grazie al rapido intervento della parte progressista del parlamento europeo, ma ha reso evidente quanto sia necessario proteggerne il contributo. Non a caso giovedì 19 giugno, nonostante persino la Corte dei conti europea non abbia riscontrato nessuna irregolarità nei casi di cui sopra, il Ppe e le destre antieuropee hanno lanciato un nuovo affondo, con la creazione, all’Europarlamento, di un gruppo di lavoro che indaghi sui finanziamenti erogati dall’Ue alle ong ambientaliste.

Tuttavia recente decisione della Commissione europea rappresenta un segnale importante in questa stessa direzione. Sono state infatti approvate nuove norme che consentono alle organizzazioni non governative di chiedere la revisione delle decisioni della Commissione in materia di aiuti di stato, qualora ritengano che violino le norme ambientali europee.

Se la risposta della Commissione non fosse soddisfacente, le ong potranno altresì adire la Corte di giustizia. Le ong eleggibili dovranno soddisfare una serie di criteri relativi alla loro indipendenza, natura e attività senza scopo di lucro, nonché alla loro comprovata esperienza nel settore dell’ambiente. Insomma, un passo avanti concreto verso una maggiore tutela delle organizzazioni non governative e dell’interesse pubblico.

Teresa Ribera

A promuovere questa iniziativa è stata Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva della Commissione europea per una Transizione pulita, giusta e competitiva, che ha sottolineato: «La protezione dell’ambiente è una priorità assoluta dell’agenda della Commissione e vogliamo rimanere all’avanguardia in quest’ambito a livello internazionale». Non è una novità per Ribera, già ministra della Transizione ecologica ed energetica in Spagna e protagonista degli Accordi di Parigi. Ora unisce alle competenze ambientali quelle su Concorrenza e aiuti di stato.

È difficile non cogliere il valore anche simbolico di questa scelta, in un momento in cui la sostenibilità viene sistematicamente rimessa in discussione. Gli attacchi al Green deal non sono episodici, sono all’ordine del giorno. Rispondono a un disegno politico più ampio, maturato già nella fase finale della scorsa legislatura e oggi espresso nei programmi dei partiti conservatori europei.

L’Assemblea nazionale di Confindustria, svoltasi qualche settimana fa alla presenza della presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, e della presidente del parlamento europeo, Roberta Metsola, ha offerto un ulteriore palcoscenico a critiche verso le politiche verdi europee, basate su pretesti spesso inconsistenti.

Sostenibilità e competitività

Ma sostenibilità e competitività non sono in conflitto, anzi, sono profondamente interconnesse. Anche per l’Italia. Lo ricorda, tra gli altri, il Rapporto di primavera 2025 dell’ASviS, che mostra come gli investimenti ambientali possano rafforzare l’economia, creare lavoro, promuovere innovazione.

Del resto, è anche per questo che gli impegni presi da tutti i paesi al Summit Onu del futuro (compresi i 27 Ue, e la stessa Commissione europea) adesso devono essere onorati, con un’accelerazione significativa verso la neutralità climatica attraverso nuovi target ambiziosi e necessari già in vista del 2040.

Garantire voce e strumenti alle organizzazioni della società civile che difendono l’interesse pubblico è quindi essenziale. In un’arena dove gli attori privati hanno mezzi ben più ampi per influenzare le decisioni politiche, la scelta di Ribera appare tanto coraggiosa quanto indispensabile. Cosi come appare pretestuosa e priva di fondamento la creazione del gruppo di lavoro anti ong al parlamento europeo, prova ulteriore del pericoloso spostamento a destra del Ppe.

