Le vie per la vittoria di Putin si stanno chiudendo tutte

A tre anni e mezzo dall’aggressione all’Ucraina, la gran parte di forza d’invasione iniziale è scomparsa e la Russia controlla meno del 20 per cento del territorio ucraino. Le opzioni che ha il presidente russo per uscire dal pantano ucraino ormai si stanno esaurendo, nonostante le aperture di Donald Trump. A questo punto, molto dipende dalle scelte dell’Europa
L’esito della guerra della Russia contro l’Ucraina è importante non solo per il futuro di quei paesi, ma per tutta l’Europa. La causa principale del conflitto è l’ossessione del presidente russo Vladimir Putin di ripristinare lo status di potenza imperiale del suo paese. La vecchia Russia era un impero altamente centralizzato, o quello che Lenin chiamava “prigione delle nazioni”. È proprio a Lenin che Putin attribuisce la colpa di aver spezzato il vecchio ordine imperiale e di aver permesso all’