Le vie per la vittoria di Putin si stanno chiudendo tutte

A tre anni e mezzo dall’aggressione all’Ucraina, la gran parte di forza d’invasione iniziale è scomparsa e la Russia controlla meno del 20 per cento del territorio ucraino. Le opzioni che ha il presidente russo per uscire dal pantano ucraino ormai si stanno esaurendo, nonostante le aperture di Donald Trump. A questo punto, molto dipende dalle scelte dell’Europa