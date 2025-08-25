«Legalizzare» l’occupazione dell’immobile di Via Napoleone III a Roma, come ipotizzato dai ministri Giuli e Piantedosi, significherebbe “premiare” un soggetto che non è solo un occupante abusivo, ma anche un movimento politico i cui militanti negli ultimi anni hanno commesso violenze e inneggiato al fascismo

L’occupazione da parte di CasaPound dell’immobile di Via Napoleone III, a Roma, è di nuovo sotto i riflettori. Ma, sembra di capire, per il movimento politico di matrice neofascista le cose andranno diversamente rispetto al caso del Leoncavallo, il centro sociale di Milano sgomberato nei giorni scorsi.

Lo aveva fatto ipotizzare il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che aveva escluso per CasaPound un eventuale sgombero «nella misura in cui si allinea a dei criteri di legalità». Questa possibilità è stata poi confermata dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, interpellato a margine del Meeting di Rimini.

«Anche CasaPound rientra tra gli sgomberi», ha detto il vertice del Viminale, aggiungendo però che «se si legalizza in qualche modo potrebbe non essere sgomberato. È successo già ad altri centri, il comune di Roma ha comprato addirittura delle strutture per legalizzarli».

Davvero CasaPound potrà essere legittimata a restare dov’è? La questione presenta delicati profili amministrativi e, soprattutto, politici.

La situazione

Da oltre vent’anni l’edificio nei pressi della stazione Termini è occupato dall’associazione politica di estrema destra, nonché da una ventina di famiglie. L’edificio appartiene all’Agenzia del demanio dello stato, ed era assegnato al ministero dell’Istruzione. Dunque, è un bene pubblico sottoposto a vincoli di destinazione. Regolarizzarlo, affinché continui a essere usato come sede di CasaPound e residenza di privati, richiederebbe un iter amministrativo per la variazione di tali vincoli.

Ci sarebbe poi un problema ulteriore. Il mancato pagamento di canoni per più di vent’anni ha determinato un danno erariale stimato dalla Corte dei conti in oltre 4,6 milioni di euro. Ogni ipotesi di regolarizzazione – ad esempio, la stipula di un contratto di locazione o una concessione amministrativa – che non prevedesse una qualche forma di recupero di quelle somme potrebbe esporre i funzionari pubblici a responsabilità contabile.

Dunque, è vero che per il ritardo nello sgombero del Leoncavallo il ministero dell’Interno è stato condannato a corrispondere 3 milioni di euro di danni alla proprietà privata, ma il mancato sgombero dello stabile di proprietà pubblica occupato da CasaPound sta continuando a costare ben più alle casse dello stato, e quindi a tutti i cittadini.

I precedenti

Piantedosi ha fatto riferimento a regolarizzazioni già avvenute a Roma. Si può citare, ad esempio, l’immobile degli ex Magazzini del Commissariato (“Porto Fluviale”), oggetto di occupazione abitativa dal 2003, che è stato poi acquisito da Roma Capitale e riconvertito in alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp), cioè case popolari. Tali alloggi saranno assegnati in locazione a un canone sociale, attraverso un bando pubblico, a chi ha i requisiti Isee ed Erp, con priorità per gli attuali occupanti.

Situazione simile è quella dell’immobile di via Bibulo a Roma, di proprietà privata, occupato a fini abitativi dal 2006 e recentemente acquisito dal comune di Roma per farne alloggi popolari. Anche questi ultimi saranno assegnati con procedura pubblica, in base a criteri di reddito, necessità abitativa e prelazione.

Pure per lo stabile di via Napoleone III – se si seguisse l’iter già percorso dall’amministrazione capitolina, ipotizzato da Piantedosi – le abitazioni andrebbero attribuite tramite un bando e nel rispetto di detti criteri. Di conseguenza, esse non spetterebbero automaticamente a tutti gli attuali occupanti.

Anzi, come risulta dalla sentenza con cui, nel 2023, il tribunale di Roma ha emesso una serie di condanne per l’invasione dell’immobile, ordinandone la restituzione al Demanio, alcuni degli stessi occupanti hanno una «attività lavorativa e percezione di redditi» e si sono insediati nello stabile «non per emergenza abitativa», ma per «militanza politica».

Il riconoscimento politico

Dunque, per l’edificio di CasaPound non c’è soltanto una questione alloggiativa, come negli altri casi citati. L’immobile è anche la sede nazionale del movimento neofascista, e rappresenta un simbolo identitario. La regolarizzazione da parte del Demanio significherebbe “premiare” un soggetto che non è solo un occupante abusivo, ma anche un’associazione i cui militanti negli anni hanno commesso violenze e inneggiato al fascismo, ricevendo condanne molto gravi da parte dei giudici. E tale premio verrebbe concesso con un atto amministrativo dall’indubbia valenza politica. Un precedente che le istituzioni farebbero meglio a evitare.

