Legalizzare l’occupazione di Casapound è solo un premio ai fascisti
25 agosto 2025 • 19:48
«Legalizzare» l’occupazione dell’immobile di Via Napoleone III a Roma, come ipotizzato dai ministri Giuli e Piantedosi, significherebbe “premiare” un soggetto che non è solo un occupante abusivo, ma anche un movimento politico i cui militanti negli ultimi anni hanno commesso violenze e inneggiato al fascismo