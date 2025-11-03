modello unico

La legge di Bilancio premia la famiglia. Ma solo quella che piace alla destra

Barbara Leda Kenny
03 novembre 2025 • 20:03

La spesa pubblica non è neutra. È lo strumento con cui un governo traduce in pratica la propria visione del mondo, la forma concreta che assume l’idea di società che vuole costruire. La nuova legge di Bilancio non fa eccezione: premia un modello unico di famiglia e lo trasforma nel perno del welfare

La spesa pubblica non è neutra. È lo strumento con cui un governo traduce in pratica la propria visione del mondo, la forma concreta che assume l’idea di società che vuole costruire. La nuova legge di Bilancio, ribattezzata con entusiasmo «finanziaria della famiglia», non fa eccezione: premia un modello unico di famiglia e lo trasforma nel perno del welfare. Tra le righe della finanziaria si legge un progetto politico preciso: sostituire lo stato con la famiglia, e la famiglia con le donne. Il m

Per continuare a leggere questo articolo

Barbara Leda Kenny

Esperta di politiche di genere della fondazione Brodolini