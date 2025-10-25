Leone vola alto, ma la politica non lo ascolta

“Ci sto!”, ha detto il papa alla folla multicolore che è venuta in sala Paolo VI per un evento molto voluto da papa Francesco e ripreso da Leone (i pallidi teorici della discontinuità tra i due pontificati sono serviti). Ma nessuno ha ripreso le parole di Leone nel piccolo dibattito politico italiano
Bisognava esserci, giovedì, nella grande sala vaticana Paolo VI, e vederli arrivare per l'udienza con papa Leone, tutti insieme. Una folla multicolore. Attivisti, sindacaliste, preti, suore, le donne del Congo come Micheline Mwendike Kamate, fondatrice dell'associazione Lucha e la messicana Gloria Morales Palo, il cardinale lussemburghese Jean-Claude Hollerich e i cartoneros argentini, i raccoglitori del cartone, la kefiah e lo stendardo della Guadalupana, la Madonna patrona dei popoli di lingua