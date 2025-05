Intervenendo, nell’ormai lontano 2012, all’assemblea generale ordinaria del sinodo dei vescovi Robert Francis Prevost offriva una lettura della società con cui la chiesa era chiamata a fare i conti e che può forse oggi risultare utile a comprendere alcune delle affermazioni di questi giorni del pontefice.

In quell’intervento Prevost sottolineava l’influenza dei mass media nella percezione della religione e del cristianesimo nella società contemporanea. A preoccuparlo era l’effetto distorsivo dei media spesso portatori di messaggi in contrasto con gli insegnamenti religiosi.

Era un mondo, quello del 2012, in cui la transizione digitale non aveva ancora fatto il cammino degli ultimi anni e le innovazioni dell’intelligenza artificiale non erano al centro di un dibattito ormai globale. Oggi invece, ha detto Prevost, papa Leone XIV, parlando ai cardinali sabato 10 maggio, «la chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un’altra rivoluzione industriale».

La necessità è quella di fornire delle risposte sui temi della giustizia, del lavoro e della dignità umana in una società in cui le tecnologie dell’intelligenza artificiale toccano ormai ogni ambito. Sbaglierebbe chi dovesse credere che il recupero della riflessione sulla dottrina sociale andrà a toccare solo i temi legati alle questioni economiche e materiali.

Come i mass media hanno imposto le nuove antropologie della società dello spettacolo, così le nuove tecnologie dell’intelligenza artificiale hanno e avranno un impatto non solo sul piano economico, ma anche su quello antropologico e culturale.

Il pontificato di Francesco

Questa riflessione, del resto, è già stata tracciata durante il pontificato di Francesco. Numerosi sono stati gli interventi diretti del pontefice sul tema ma è forse un documento del 14 gennaio di quest’anno a indicarci verso quali idi potrebbero muoversi gli interventi di Leone XIV.

Nella Nota Antiqua et Nova, sul rapporto tra intelligenza artificiale e intelligenza umana, a cura del dicastero per la dottrina della fede e del dicastero per la cultura e l’educazione, è possibile rinvenire una riflessione approfondita che appare offrire materiale fondamentale su quello che già papa Francesco aveva definito un vero e proprio «cambiamento d’epoca».

I paragrafi della Nota disegnano una riflessione a tutto tondo: Ia e società; Ia e relazioni umane; Ia economia e lavoro; Ia e sanità; Ia e disinformazione, deepfake e abusi; Ia e privacy, Ia e protezione della casa comune, Ia e guerra.

Ma la riflessione non si limita a questi temi perché è colto anche il potenziale di competizione teologica delle tecnologie dell’intelligenza artificiale: «All’interno di alcuni circoli di scienziati e futuristi, si respira un certo ottimismo a proposito delle potenzialità dell’Intelligenza artificiale generale (Agi), una forma ipotetica di Ia che potrebbe raggiungere e superare l’intelligenza umana in grado di portare a progressi al di là di ogni immaginazione» .

Queste aspettative, che in alcune riflessioni sfociano nella possibilità e nella necessità del superamento dell’umano in una logica del post-umano, sembrano segnalare una zona rossa: «Man mano che la società si allontana dal legame con il trascendente, alcuni sono tentati di rivolgersi all’Ia alla ricerca di senso o di pienezza, desideri che possono trovare la loro vera soddisfazione solo nella comunione con Dio».

Mettere al centro l’intelligenza artificiale per recuperare lo spirito della Rerum Novarum non appare essere allora un esercizio dettato dal posizionamento di una chiesa che diviene sindacato perché «la presunzione di sostituire Dio con un’opera delle proprie mani è idolatria, dalla quale la Sacra scrittura mette in guardia».

La società dello spettacolo ha mutato le nostre percezioni e la nostra autopercezione. Lo stesso sta avvenendo con le tecnologie emergenti guidate da quelle dell’intelligenza artificiale. Se per Leone XIII l’americanismo era un problema da affrontare, per Leone XIV l’“americanismo teologico” della Silicon Valley pone sfide forse addirittura superiori.

