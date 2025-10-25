L’era della difesa Usa è finita: serve un’Europa protagonista

L’era della “difesa” è finita e l’era della “guerra” è iniziata. La frammentazione dell’Ue, spesso discussa come un fatto tecnico, è ora una grave responsabilità, e la spesa per la difesa, un tempo considerata discrezionale, è ora una questione di sopravvivenza
Nelle ultime settimane, alcuni droni non identificati hanno violato lo spazio aereo dell’Unione europea, provocando una riunione d’emergenza dei leader europei, ospitata dalla Danimarca. In realtà, tali incursioni si sono moltiplicate negli ultimi tre mesi, con almeno dieci paesi, dalla Polonia alla Romania, dai paesi baltici alla Francia, che hanno segnalato attività sospette di droni. Questa tendenza sottolinea quanto l’Europa sia esposta alle minacce alla sicurezza legate alla campagna di gue