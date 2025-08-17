Adesso che la grande storia è tornata, la crisi della politica ci appare per quel che è: una sproporzione tra il peso così grave del tempo presente e la superficiale arroganza dei personaggi a cui abbiamo affidato le leve del comando. Loro stessi sembrano più interessati a essere riconosciuti come capaci di produrre timore piuttosto che dare speranza. Giocano col loro potere, scambiano vite umane con terre rare. Neppure fingono di voler essere miglioratori del mondo

Abbiamo da tempo smesso di credere che vi siano dei “miglioratori del mondo”, penso tra me e me mentre assisto ai sorrisi feroci e fasulli di Trump e Putin. Del primo ho il dubbio che ci facciamo distrarre dai suoi fuochi d’artificio comunicativi che nascondono l’evidenza politica.

In fondo non sta succedendo niente che non fosse previsto dall’inizio: la rilegittimazione del suo amico Putin e la complicità con il piano tragico del “Grande Israele” di Netanyahu. Uno dei presidenti più prevedibili della storia mascherato con imprevedibili variazioni validi solo per lo spettacolo. Quanto al secondo, dal basso del suo cursus honorum di autocrate indifferente a ogni rispetto dei diritti umani e di regole democratiche, si gode gli applausi con cui è accolto dal leader del mondo che si autoproclama democratico.

I leader attuali si possono definire ormai come i «peggioratori del mondo», nella misura in cui ostentano un realismo politico dominato dalle peggiori pulsioni narcisistiche e nazionaliste e dileggiano ogni residuo utopico, ogni timida idea di progresso, di giustizia. Ciò che li unisce è la pretesa di peggiorare il mondo, di farlo tornare indietro.

Eppure anche i miglioratori del mondo hanno più spesso fatto danni che prodotti progressi. E, viceversa, molto spesso la storia è stata salvata sull’orlo delle tragedie dai personaggi più improbabili, quasi per caso. Credo sia per questo che ci facciamo ancora tentare dalla speranza che qualcosa di buono possa alla fine venir fuori persino dagli incontri tra Trump e Putin. Non grazie, ma nonostante i suoi protagonisti. Loro malgrado, potrebbero anche finire col regalare uno spiraglio di pace in tempi così disperati. Credo sia quello che pensano in molti, dopotutto.

Ma adesso, che la grande storia è tornata e non pare volerci rassicurare, quella crisi della politica ci appare per quel che è: una sproporzione tra il peso così grave del tempo presente e la superficiale arroganza dei personaggi a cui abbiamo affidato le leve del comando. Loro stessi sembrano più interessati ad essere riconosciuti come capaci di produrre timore piuttosto che dare speranza. Giocano col loro potere, scambiano vite umane con terre rare. Non fingono di voler essere miglioratori del mondo, i più importanti governanti del nostro disperato presente.

Questa sproporzione tra l'altezza degli eventi storici e la bassezza dei suoi protagonisti forse è normale e non dovrebbe spaventarci troppo, forse è appartenuta a tutti i tempi di crisi.

Questa sproporzione tra l’altezza degli eventi storici e la bassezza dei suoi protagonisti forse è normale e non dovrebbe spaventarci troppo, forse è appartenuta a tutti i tempi di crisi. Può darsi in effetti che non sia importante e che alla storia umana appartenga la ricorrenza ciclica di tempi così tragici di fronte ai quali tutti gli esseri umani chiamati a risponderne sembrano inadatti, anche se non si chiamassero Trump, Putin, Netanyahu, ma Roosevelt o Pertini o Gandhi.

Oppure mi chiedo se non ci sia qualcosa di specifico che caratterizza la bassezza politica che sembra appartenere a coloro che governano il mondo. Penso che si possa trovare nel fatto che mai come oggi la linea che divide i miglioratori del mondo dai peggioratori sembra sovrapporsi alla linea che separa i vinti dai vincitori. La storia è scritta dai vincitori e pochi sono coloro che sono passati alla storia perché hanno mantenuto davvero la promessa di rendere migliore questo mondo. Ma mi pare che oggi coloro che scrivono la storia non hanno nemmeno l’intenzione di fare false promesse, di rappresentare un autentico bisogno di pace.

Non nascondono il loro ghigno peggioratore e anzi lo esibiscono con orgoglio, magari con la complicità silenziosa del nostro disincanto nei confronti delle utopie. I realisti cinici governano e i realisti rassegnati ne legittimano il governo con il consenso della loro impotenza. I miglioratori del mondo – non quelli che sono disposti a sacrificare vite umane per realizzare le loro utopie, ma quelli che vorrebbero salvare le vite umane immaginando ancora un mondo migliore – non abitano più i palcoscenici della politica, sono costretti a vivere una vita nascosta, come il protagonista di un grande film di Terrence Malick. Ecco, io non lo so se una classe dirigente composta da realisti rassegnati possa bastarci. O se alla sinistra serva proprio questo: spezzare il nesso tra i peggioratori del mondo e i vincitori della storia, far uscire dalla vita nascosta qualche entusiasmo sopito e qualche speranza che riguardi un mondo un poco migliore di così.

