Adesso che la grande storia è tornata, la crisi della politica ci appare per quel che è: una sproporzione tra il peso così grave del tempo presente e la superficiale arroganza dei personaggi a cui abbiamo affidato le leve del comando. Loro stessi sembrano più interessati a essere riconosciuti come capaci di produrre timore piuttosto che dare speranza. Giocano col loro potere, scambiano vite umane con terre rare. Neppure fingono di voler essere miglioratori del mondo
L’età dei leader soddisfatti di peggiorare il mondo
17 agosto 2025 • 18:00
Adesso che la grande storia è tornata, la crisi della politica ci appare per quel che è: una sproporzione tra il peso così grave del tempo presente e la superficiale arroganza dei personaggi a cui abbiamo affidato le leve del comando. Loro stessi sembrano più interessati a essere riconosciuti come capaci di produrre timore piuttosto che dare speranza. Giocano col loro potere, scambiano vite umane con terre rare. Neppure fingono di voler essere miglioratori del mondo