Vi è una logica dietro l’agire di Trump? Una strategia? E come si può rispondere? L’impressione, però, è che nulla basterà; che la posta in palio – per Trump e per una destra americana, che negli ultimi anni è tornata a trovare nell’ostilità all’Europa un elemento distintivo e quasi identitario – sia ben più elevata. E rifletta la volontà di scardinare l’Ue

È giunto in parte inaspettato l’ultimo annuncio di Trump che, con una lettera dai toni trumpianamente infantili, ha informato Ursula von der Leyen della decisione di fissare dazi generalizzati del 30 per cento su tutte le importazioni dall’Unione Europea.

Come in passato, l’entrata in vigore del provvedimento è posticipata rispetto al suo annuncio e fissata, per ora, al primo agosto. E come in passato, la Ue è in buona compagnia, ché dazi altissimi sono stati annunciati per altri attori economici, dal Messico (30 per cento) al Canada (35 per cento) al Brasile (50 per cento). Altri seguiranno a breve, a partire da Giappone e Corea del Sud.

Vi è una logica dietro l’agire di Trump? Una strategia? E come si può rispondere?

La logica, innanzitutto. Che rimanda alla visione molto primitiva della politica, e delle relazioni internazionali, di Donald Trump.

Dove tutto è transazionale; e dove l’unico criterio che vige sono i rapporti di potere e quindi la disponibilità a dispiegare senza remore la forza per piegare l’interlocutore alla propria volontà. Nelle gerarchie dell’ordine internazionale corrente, gli Usa continuano a essere l’attore primo e superiore.

Dalla sua protezione militare dipendono quasi tutti gli Stati sanzionati con queste tariffe; il suo mercato – il suo impareggiabile «impero dei consumi», come ebbe a definirlo lo storico Charles Maier vent’anni fa – è importante se non imprescindibile per molti di essi; la sua capacità di punire finanziariamente gli altri, e ancor più i propri partner, rimane significativa.

Se accettiamo questi presupposti, capiamo come la leva dei dazi sia utilizzata per ragioni, politiche e simboliche, che solo in parte hanno a che fare con il commercio e con l’obiettivo dichiarato di ridurre i pesanti deficit esterni degli Usa.

Serve invece per sostanziare la rivendicazione di autonomia, indipendenza e, in ultimo sovranità che è cosi centrale nel discorso trumpiano: per rivendicare la capacità degli Usa di sottrarsi ai vincoli delle interdipendenze globali ovvero di poterle riorientare, per piegarle ai propri obiettivi. E questo ci porta alla dimensione politica. Nella quale i dazi sono strumento della politica di potenza: una forma di ricatto e finanche di estorsione funzionale al raggiungimento di precisi obiettivi.

Cosa Trump voglia dalla (e in) Europa è abbastanza evidente: crescita delle spese militari per permettere un parziale disimpegno americano; abbandono di progetti di tassazione e regolamentazione dei giganti digitali statunitensi; un contributo maggiore al disaccoppiamento delle economie occidentali da quella cinese e al ripensamento delle forme e direttrici delle catene di valore.

Non poche concessioni le ha già ottenute, dall’impegno del tutto irrealistico (e, nelle modalità, alquanto cosmetico) a portare la spesa per la difesa al 5 per cento del Pil alla decisione presa al G7 di esentare le multinazionali statunitensi dalla tassazione minima globale negoziata in sede Ocse nel 2021.

Altre presumibilmente seguiranno, anche perché non mancano nel Vecchio Continente seguaci di Trump o persone – come il Segretario Generale della Nato, Mark Rutte – prone a piegarsi in modo talora imbarazzante alle sue richieste.

L’impressione, però, è che nulla basterà; che la posta in palio – per Trump e per una destra americana, che negli ultimi anni è tornata a trovare nell’ostilità all’Europa un elemento distintivo e quasi identitario – sia ben più elevata. E rifletta la volontà di scardinare l’Unione Europea, un attore, ha affermato solo poche settimane fa il presidente statunitense, creato primariamente «per fottere gli Stati Uniti».

La cacofonia di voci levatesi in Europa su come rispondere a questa nuova iniziativa statunitense – e gli ennesimi inviti, anche dopo quest’altro umiliante ceffone, a evitare rappresaglie – ben evidenzia le divisioni su cui Trump può contare per raggiungere i suoi obiettivi. E anche per questo, oltre che per una banale ragione di dignità politica e istituzionale, è venuto davvero il momento per la Commissione Europea di reagire con la dovuta fermezza e incisività.

