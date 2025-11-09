Lezioni da New York: quello di Mamdani è un socialismo sobrio

true false

New York è New York. Non dice nulla degli Stati Uniti e ancor meno dell’Europa. Però un suggerimento di metodo si può trarre. Il socialismo radicale non è che un modo per indicare che la crisi dei partiti è dovuta al vuoto della politica

Ammiro molto i giudizi trionfanti sulla vittoria di Mamdani. Pur essendo anch’io speranzoso, vorrei però evitare un riflesso condizionato della sinistra degli ultimi decenni: l’innamoramento tumultuoso e compulsivo. Ogni volta che qualcuno vince, viene investito del compito quasi mistico di portarci finalmente fuori dal deserto. Questo riflesso condizionato comporta però una resa all’idea che la democrazia sia questione di capi e non di contenuti, di politici e non di politica. A dir la verità,