Nelle ore successive al summit in Alaska, più un reality che un vertice, la premier italiana e i governanti europei si sono aggrappati a questa flebile immagine. Lo spiraglio di pace per fingere di non vedere il crepaccio che si è aperto, spalancato. Al tavolo internazionale è l'unica che ricopre la stessa parte di quindici anni fa: l'alleata minore che imbonisce e rabbonisce il Big Boss. Ieri Silvio, oggi Donald. Finché calerà il sipario

Lo spiraglio. Nelle ore successive al summit Trump-Putin, più un reality che un vertice, Giorgia Meloni e i governanti europei si sono aggrappati a questa flebile immagine. Lo spiraglio di pace per non fingere di non vedere il crepaccio che si è aperto, spalancato, nel Ferragosto 2025 che è un'altra fenditura nella storia, come fu il Ferragosto del 2021, con l'addio degli americani a Kabul riconquistata dai talebani.

Quattro anni fa la fuga degli occidentali dall'Afghanistan, con le folle di disperati aggrappati agli aerei, fu un 1989 alla rovescia, il crollo finale dell'inganno di una globalizzazione senza principi e senza valori, di un progresso economico indefinito che potesse fare a meno della politica. Il secondo risveglio arrivò pochi mesi dopo, il 24 febbraio 2022, con l'invasione russa in Ucraina. Giustificata già allora da Putin («Vladimir», come lo chiama l'amico Trump) con il mito millennario della Santa Rus'.

La storia, con tutto il suo peso, è stata evocata dal presidente russo anche di fronte alle telecamere, quando ha definito l'Ucraina nazione sorella e ha ricordato che tra l'Alaska americana e la Russia c'è un braccio di mare e un paio di isole. La storia e la geografia usate per esaltare la vicinanza tra America e Russia, mentre l'Europa diventava terribilmente lontana.

È «la politica dell'eternità», come l'ha definita lo studioso Timothy Snyder, che gli autocrati utilizzano per rivendicare le radici storiche delle loro azioni e delle loro aggressioni, al fondo eterne, collocate fuori dalla storia, ma proprio per questo non negoziabili, neppure per il grande negoziatore Donald Trump, visibilmente infastidito da tutto quel fardello di rivendicazioni ataviche e ragioni irrinunciabili di cui tutti gli parlano. Fosse per lui con un bello scambio e qualche compensazione economica il deal sarebbe chiuso in pochi minuti. Invece gli tocca fare da mediatore con personaggi che in tutta evidenza disprezza (con l'eccezione di Putin).

L'altra notte, come in un sogno o meglio un incubo di una notte di mezza estate, il vertice in Alaska, se è lecito paragonare piccole lezioni di politica italiana a una tragedia epocale, mi ha fatto venire in mente per due volte Silvio Berlusconi, che con il tycoon della Casa Bianca, oltre ad altre faccende, oggi condivide la fascinazione per Putin e perfino la candidatura al premio Nobel per la pace (nel caso di Trump si è proposta ironicamente come sponsor Hillary Clinton, nel caso del Cavaliere l'idea fu del senatore forzista Antonio Gentile, ma non scherzava).

Quando Berlusconi stipulò il patto del Nazareno con Matteo Renzi (18 gennaio 2014), rischiava l'uscita di scena dopo la condanna ai servizi sociali. Farlo sedere al tavolo delle riforme in posizione di protagonista lo riportò sul palcoscenico e non portò per nulla bene al segretario del Pd che pensava di controllarlo. Similmente, Putin ha vinto appena ha toccato il tappeto rosso: make Putin great again.

La seconda immagine riguarda Trump. Le sue videoconferenze con Zelensky e con gli alleati europei, spero che non si offenda nessuno, mi ricordano i vertici di Berlusconi a palazzo Grazioli con i capi dei partiti e dei partitini della sua coalizione. Erano affollati, lunghissimi e inconcludenti. Con il Cavaliere costretto a sorbirsi per ore perplessità, consigli, distinguo e dinieghi per poi non andare da nessuna parte. Due generazioni di cronisti hanno imparato a compilare retroscena titolati, con scarsa fantasia, l'ira di Silvio sugli alleati. E allora: Macron come Fini, Merz come Casini, Rutte come Rotondi, von der Leyen che forse conta meno del repubblicano Nucara.

In questo crogiolo si faceva le ossa la giovane Giorgia Meloni, al tavolo internazionale è l'unica che ricopre la stessa parte di quindici anni fa: l'alleata minore che prova a imbonire e rabbonire il Big Boss. Ieri Silvio, oggi Donald. Perfettamente attrezzata a giocare ogni ruolo in commedia: con Trump, con Zelensky, con l'Europa, con l'America, con l'Occidente, con chiunque. Finché calerà il sipario.

Potrebbe accadere molto presto, già domani, con Zelensky a Washington. Con conseguenze interne non immaginabili. La candidatura a premier di Meloni si fondò nel 2022 sul piano internazionale sulla scelta di schierarsi con la Nato, ovvero con quel presidente Biden che in Alaska Putin, in accordo con Trump, ha indicato come il solo responsabile della guerra in Ucraina. La premier italiana continua a sperare che la doppia fedeltà, a Trump e all'Europa, non entri in rotta di collisione, com'è successo con i dazi, quando il governo italiano è rimasto l'unico a non alzare una voce di protesta. Lo spiraglio che il reality dell'Alaska rende sempre più stretto. È questo il vero incubo di mezza estate di Giorgia Meloni.

