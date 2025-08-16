Nelle ore successive al summit in Alaska, più un reality che un vertice, la premier italiana e i governanti europei si sono aggrappati a questa flebile immagine. Lo spiraglio di pace per fingere di non vedere il crepaccio che si è aperto, spalancato. Al tavolo internazionale è l'unica che ricopre la stessa parte di quindici anni fa: l'alleata minore che imbonisce e rabbonisce il Big Boss. Ieri Silvio, oggi Donald. Finché calerà il sipario
L’incubo estivo di Giorgia Meloni: dover scegliere fra Trump e l’Europa
16 agosto 2025 • 20:31
