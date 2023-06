Uno spettro si aggira per l'Italia: lo spettro dell’interesse nazionale. Progressisti, liberali e popolari si sono a lungo tenuti alla larga da questo concetto. Nel Dopoguerra a prevalere fu la riluttanza a occuparsi di un tema scomodo, perché affondava le sue radici nel Ventennio fascista.

Col passare del tempo la riluttanza è diventata inerzia, impedendo lo sviluppo di un dibattito per definire il nostro interesse nazionale. Solo di recente qualcosa è cambiato - ne è un esempio il “Documento finale del Comitato di esperti sulla politica estera” pubblicato dal Partito Democratico alcuni mesi fa - ma occorre fare di più. Discorso diametralmente opposto per la destra, che ha fatto dell’interesse nazionale un pilastro della propria retorica, monopolizzando il vuoto lasciato dagli altri.

Una dinamica che si vede soprattutto nel rapporto con l’Unione europea. Il ritornello sovranista enfatizza che in Europa si deve “difendere l’interesse nazionale”, finalità messa in contrapposizione – leggiamo nel programma di Fratelli d’Italia - ai «troppi anni di marginalità e subalternità imposti dalla sinistra italiana al governo per compiacere i partner europei».

È il classico contrasto nazionalista tra (presunti) patrioti e (presunti) traditori. Benché anacronistica, questa narrazione continua indisturbata. C’è di più: se fino a ieri le destre erano esplicitamente euroscettiche, oggi si sono travestite - perché al governo e perché Brexit, pandemia e guerra hanno spazzato via qualsiasi tentazione di uscita - e questo rende ancora più “costoso”, per la causa europeista, l’assenza degli altri dal dibattito sull’interesse nazionale.

A un anno dalle elezioni europee le forze europeiste, di qualsiasi colore, dovrebbero abbandonare la propria reticenza ed entrare con coraggio sul campo da gioco dell’interesse nazionale. Non solo per un sano confronto politico sulle idee, ma soprattutto perché si tratta di una questione divenuta esistenziale, dopo una pandemia e con una guerra nel nostro continente. Se nel mondo di ieri navigare a vista era semplicemente “subottimale”, non avere una bussola dell’interesse nazionale oggi può rivelarsi fatale.

Spezzare il monopolio

È giunto allora il momento di spezzare il monopolio della destra, andando a vedere le carte: che cos’è l’interesse nazionale oggi? Come si difende nel contesto europeo? Sono queste le domande da porre al centro del dibattito nei prossimi dodici mesi. Ci limitiamo ad alcune osservazioni preliminari. Prima di tutto, è innegabile che in Europa non sempre gli interessi di 27 paesi coincidano.

Ma è nella ragion d’essere delle istituzioni comunitarie offrire metodi e luoghi che portino a convergenza interessi in partenza divergenti, generando risultati altrimenti impossibili. Next Generation EU è l’esempio più lampante: un duro e costante lavoro di tessitura e di alleanze ha portato alla convergenza, rendendo più attenti al bene comune europeo gli stati più “forti” (a partire dalla Germania) e amplificando il peso di quelli più “deboli”.

La contrapposizione tra interesse nazionale e (presunta) subalternità, poi, rivela un preoccupante capovolgimento delle priorità: è più importante fare la voce grossa o portare a casa un risultato che migliora le condizioni dei cittadini? Nelle istituzioni europee il metodo è tutto: puntare i piedi, battere i pugni sul tavolo può sicuramente avere effetti positivi in termini d’immagine, ma, di fatto, lede la credibilità di un paese, lo isola e ne indebolisce la capacità di promuovere quell’interesse nazionale che si dichiara di voler difendere.

Non si tratta, dunque, di compiacere, di essere subalterni, ma di agire tenendo presente che il vero patriottismo è ottenere risultati concreti. Talvolta serve impuntarsi, ma questa non può essere la norma. D’altra parte lo vediamo anche nelle dinamiche tra persone: in un gruppo raramente chi grida più forte porta a casa il risultato. E se dovesse riuscirci, presto sarebbe relegato in un angolo.

Il paradosso del veto

Un altro cavallo di battaglia sovranista vede nel diritto di veto lo strumento principe di salvaguardia dell’interesse nazionale. Un’affermazione insindacabile da un punto di vista formale, ma un enorme controsenso nella pratica, perché l’Italia viene costantemente danneggiata dal veto posto dagli altri. L’estate scorsa, ad esempio, l’Ungheria mise il veto sulla direttiva che accoglieva la global minimum tax, lo storico accordo internazionale per limitare l’odiosa elusione fiscale delle multinazionali, che per l’Italia dovrebbe valere diversi miliardi di euro.

A fine 2020, Budapest e Varsavia bloccarono l’intero Next Generation Eu, per non parlare di quando Cipro paralizzò l’intera Unione sulle sanzioni alla Bielorussia. L’elenco potrebbe continuare, ma il punto resta: il diritto di veto danneggia gli interessi italiani.

Queste prime osservazioni dimostrano la necessità, per chi ha a cuore il progetto europeo, di occupare lo spazio dell’interesse nazionale. Farlo non significa guardare al passato, né contrapporre la dimensione nazionale a quella europea.

Significa, invece, abitare la complessità della realtà, rifiutando lo scontro tra tifoserie e accogliendo l’unicità dell’esperimento europeo che mira alla coabitazione, cioè incastra il nazionale nell’europeo e l’europeo nel nazionale.

Perché anche per chi, come chi scrive, crede che un maggiore federalismo europeo sia la risposta alle tante sfide del nostro tempo, la strada per arrivarci non passa da un rifiuto dello stato-nazione, ma, al contrario, dalla dimostrazione che avanzare in quella direzione non è altro che realizzare l’interesse nazionale.

