Dalla rivoluzione khomeinista al conflitto con l’Iraq, sappiamo una cosa sola: i mullah non se andranno volontariamente. E certamente oggi hanno più motivi per procurarsi una bomba di quanti ne avessero prima della guerra dei 12 giorni

Israele ha umiliato la Repubblica islamica dell’Iran. Su questo non ci sono dubbi. È altrettanto indubbio che il regime iraniano sia marcio fino al midollo. Ci sono quindi buone ragioni per chiedersi per quanto tempo i mullah iraniani manterranno il potere. Anche se sembra possibile che crolli domani, nessuno può fare una previsione ragionevole.

Quando parliamo del futuro di questo regime, siamo condannati a vaporose speculazioni. Ma le cose cambiano quando guardiamo al passato: su quella base possiamo fare alcune ipotesi molto fondate sul regime iraniano. Ipotesi che possono guidarci nella questione di come il regime procederà ora.

Ecco alcune tappe fondamentali. Lo scià fu rovesciato da una rivoluzione nel 1979. Gli islamisti e il loro leader carismatico, l’ayatollah Khomeini, giocarono un ruolo importante, ma ci furono anche altre forze forti che portarono avanti la rivoluzione. I socialdemocratici, i comunisti e i liberali nazionali ne furono importanti protagonisti. Queste forze laiche guardavano con disprezzo ai fanatici religiosi. Ai loro occhi, erano provinciali arretrati e facili da manipolare. Volevano sfruttare i mullah durante la rivoluzione per poi sbarazzarsi di loro non appena lo scià fosse stato rovesciato. Questo era il loro calcolo. Ma le cose sono andate diversamente. Khomeini eliminò sistematicamente e duramente ogni opposizione. Istituì la Repubblica islamica: i secolaristi iraniani avevano sottovalutato la sete di potere e le capacità machiavelliche degli islamisti.

Non sono stati gli unici a commettere questo errore. Nel 1980 Saddam Hussein attaccò l’Iran, incoraggiato dagli Usa. Lo fece nella convinzione che gli islamisti sarebbero stati spazzati via nel giro di poche settimane, se non giorni. Anche la Casa Bianca era convinta che il regime dei mullah sarebbe rapidamente crollato sotto i colpi del dittatore iracheno. La rivoluzione iraniana è stata una grave umiliazione per gli Stati Uniti come potenza mondiale. La macchia doveva essere estirpata il prima possibile. Saddam Hussein è stato lo strumento della vendetta americana.

La guerra, apparentemente “rapida”, si concluse solo nel 1988. Più o meno un milione di soldati perse la vita. Khomeini utilizzò la guerra per eliminare gli ultimi resti dell’opposizione. Tuttavia, non furono solo gli islamisti a combattere in trincea, ma anche gli iraniani laici che volevano difendere il loro paese. La guerra di aggressione finì per rafforzare il regime in molti modi.

Questa è una lezione del passato che probabilmente è ancora valida oggi. Il regime iraniano è sopravvissuto con fatica a 12 giorni di guerra da parte di Israele e ai bombardamenti dei bombardieri B2 americani. Ora sta reprimendo senza pietà ogni opposizione e dissenso. All’ombra della guerra, il regime sta ora commettendo crimini ancora più gravi contro il suo popolo. Gli autoproclamati liberatori del popolo iraniano, arrivati con gli aerei da combattimento, se ne sono di nuovo andati. Il popolo iraniano è di nuovo solo con i suoi oppressori.

Dopo la fine della guerra di aggressione di Saddam, i mullah di Teheran hanno deciso di riprendere e portare avanti il programma nucleare avviato dallo scià. Un Iran dotato di armi nucleari è una minaccia mortale per Israele. Ecco perché i mullah non dovrebbero mai mettere le mani su un’arma.

Ma la “bomba dei mullah” ha altri aspetti che vanno considerati. Saddam Hussein aveva usato agenti di guerra chimica, un’arma di distruzione di massa, nella sua guerra di aggressione. Migliaia di soldati iraniani ne furono vittime e molte migliaia ne subirono le conseguenze per anni. All’epoca, il regime giurò una cosa: «Non ci accadrà mai più una cosa del genere. Non saremo mai più attaccati con armi di distruzione di massa». E chiunque abbia una bomba nucleare non sarà attaccato.

Non sappiamo quanto i bombardamenti americani abbiano danneggiato il programma nucleare iraniano, non sappiamo se i mullah volessero davvero costruire una bomba, ma sappiamo che hanno sempre accarezzato questa possibilità. Guardando al passato, possiamo dire che avranno più motivi per procurarsi una bomba oggi di quanti ne avessero prima della guerra dei 12 giorni. Sì, il regime iraniano potrebbe crollare domani, ma non è la prima volta che ne viene predetta la fine. In 45 anni di esistenza, ha dimostrato una sorprendente capacità di sopravvivenza.

Solo una cosa si può dire con grande certezza. I mullah non se ne andranno volontariamente. E questa è un’amara constatazione.

Ulrich Ladurner, inviato speciale del settimanale tedesco Die Zeit, ha coperto per molti anni i fronti caldi dell’Iran e dell’Afghanistan

