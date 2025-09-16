L’irrazionalità feroce di Netanyahu senza futuro né memoria

true false

Israele penetra nel profondo del suo abisso perché non ha il coraggio di voltarsi indietro a osservare cosa è successo. Cosa ha combinato il premier da quando l’irrazionale ne ha preso la mano? Non può esserci alcun calcolo logico nel credere che una volta espulso dalla propria terra un popolo intero si potrà vivere finalmente in pace