Chi l’ha visto? Potremmo intitolare così la vicenda del decreto Liste d’attesa, ormai sempre più simile alla trama di un noir. È stato approvato in fretta e furia e lanciato in pompa magna dal governo Meloni a quattro giorni dalle elezioni europee. Oggi, di quella roboante iniziativa restano le continue, penose polemiche del ministro Orazio Schillaci nei confronti delle regioni, additate come l’origine di tutti i problemi della Sanità.

Ma soprattutto restano la fatica e lo scoramento quotidiani dei cittadini, che hanno bisogno di curarsi e invece non riescono a prenotare una visita specialistica o un esame diagnostico se non in tempi così lunghi da cancellare persino l’idea di prevenzione, quando non le stesse possibilità di sopravvivenza.

Situazione peggiorata

A quasi un anno dall’approvazione del decreto, non c’è traccia di un miglioramento sostanziale della situazione e ciò per ragioni precise, che le regioni avevano denunciato sin dall’inizio: mancanza di risorse aggiuntive dedicate all’abbattimento delle liste; assenza di una strategia per promuovere l’appropriatezza delle prestazioni ed eliminare gli sprechi; individuazione di misure organizzative a supporto delle regioni, fatte invece oggetto di uno scaricabarile indegno.

Intanto, cresce il numero italiani che rinunciano a curarsi: il 7,6 per cento della popolazione, dicono gli ultimi dati e tra questi il 4,2 per cento (circa 4,5 milioni) lo ha fatto spinto dalla necessità economica. Il resto, scoraggiato dalle lunghe liste d’attesa o dall’impossibilità di spostarsi perché magari i servizi sono fuori dalla propria regione.

Povertà sanitaria

Si chiama povertà sanitaria e il governo non se ne cura. Così come non si cura del fatto che in queste condizioni non è possibile lavorare per prevenire malattie evitabili e che viene colpito al cuore il principio di universalità ed equità su cui si fonda (o forse dovremmo dire si fondava?) il nostro Ssn, quando può curarsi solo chi ha più disponibilità economica o ha la fortuna di vivere in un territorio virtuoso.

I bisogni delle persone, siano esse pazienti o professionisti della sanità, sono drammaticamente evidenti. Il governo dovrebbe presentare al paese un piano straordinario per le assunzioni, proprio quel piano promesso dal ministro Schillaci, che vagheggiava di 30.000 unità di personale in più, e di cui nulla si sa.

Non solo non ci sono risorse aggiuntive, ma addirittura il governo – prima nella legge di Bilancio e poi nel Milleproroghe – ha cancellato la norma che autorizzava le regioni a sforare dello 0,4 per cento i tetti di spesa per poter ridurre le liste d’attesa, percentuale che il sottosegretario Marcello Gemmato aveva promesso sarebbe salita allo 0,7 e invece se ne è persa ogni traccia.

Negare l’evidenza

Mentre sorvola i cieli facendo la spola tra le due sponde dell’Atlantico la presidente Giorgia Meloni farebbe bene a guardare verso la nostra penisola e a smettere di negare l’evidenza. C’è bisogno di investimenti pubblici straordinari e di riforme strutturali, non di misure a costo zero o di regalie. Altrimenti lo scivolamento verso la privatizzazione dell’intero sistema, che è già misurabile, sarà inarrestabile.

A meno che non sia questo il vero obiettivo del governo, ma allora è giunto il momento di dirlo con chiarezza. Il Partito democratico la pensa in modo radicalmente diverso e continueremo a opporci con tutte le nostre forze a questo smantellamento del Ssn, un tempo fiore all’occhiello del nostro sistema paese e oggi da salvare e rinnovare profondamente.

Noi abbiamo ben chiare le priorità e le leve per soddisfarle, a partire dal potenziamento delle politiche per la prevenzione (altro capitolo desertificato del bilancio di questo governo) che devono essere concepite come investimenti e non come meri costi. Così come un grande investimento merita la medicina del territorio, perché la prossimità è l’unica chiave per la presa in carico delle persone, per orientarle correttamente, perché non è moltiplicando in modo irrazionale le prestazioni che si troverà la strada, ma seguendo appropriatezza e innovazione organizzativa.

È questa la dimensione che più e meglio può soddisfare bisogni diversi, capace di individuare precocemente l’insorgere di patologie o disagio, come nel caso del benessere psicologico e della salute mentale, o di seguire la persona e la sua famiglia nel percorso di cura, soprattutto quando questo è complesso e destinato a perdurare nel tempo. È il tema cruciale dell’assistenza domiciliare, che riguarda dieci milioni di italiane e italiani e rispetto al quale non un cenno tangibile è arrivato da questo governo.

