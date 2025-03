Giorgia Meloni sul piano interno sembra avere il pieno controllo della situazione. L’opposizione è debole e divisa come poche altre volte nella storia della repubblica italiana mentre i suoi alleati sono tenuti a bada entro i limiti del fisiologico compromesso politico. Anche sul piano europeo Meloni è riuscita a gestire la situazione da un lato sfruttando la svolta a destra della Commissione europea e dall’altro giocando sulle divisioni inevitabili dei vari paesi sul riarmo e sul sostegno all’Ucraina.

Tuttavia, lo scenario generale appare in rapido peggioramento se guardato da Palazzo Chigi. In primo luogo, per quanto ad oggi incerti, si profilano all’orizzonte i dazi di Trump che genereranno un rallentamento economico volto a colpire la manifattura europea di cui l’Italia è esponente di primo piano.

Quando il rallentamento inizierà, con una produzione industriale che decresce già da due anni che potrebbe essere seguita da licenziamenti e disoccupazione, gli elettori se la prenderanno con chi è al governo. Il rapporto con Trump non salverà Meloni dal malcontento se non porterà ad una esenzione per i prodotti italiani.

Sul riarmo, il governo nelle sedi europee frena perché sa che l’opinione pubblica italiana è tiepida sul tema sia a destra come a sinistra, la pressione combinata di Lega e opposizione alimenta l’immobilismo.

C’è poi il problema del debito. Senza una soluzione europea che sussidi il riarmo a fondo perduto, Meloni avrà notevoli difficoltà ad aumentare le spese militari poiché la coperta è corta: se non si vuole alzare il debito pubblico allora bisogna tagliare le spese o aumentare le tasse per finanziare la difesa mentre se si aumenta il debito cresce la spesa per gli interessi sullo stesso e si ritorna a capo.

Il governo non mostra né la forza né la volontà politica di imporre qualche sacrificio agli italiani per il riarmo. Ne consegue che Meloni rischia di deludere le promesse fatte a Trump e di trovarsi a ridurre l’Italia ad un paese di terza fila sul piano della forza militare. Di fronte a questa situazione, soprattutto se lo scenario peggiore dovesse avverarsi, il centrodestra potrebbe pensare ad una strategia alternativa, cioè una fine anticipata della legislatura con una crisi pilotata nella prima metà del 2026.

La fine del 2025 mostrerebbe le difficoltà della coalizione sulla legge di bilancio, aprirebbe a contrasti e tensioni nella maggioranza. Il governo potrebbe arrivare alla fine dell’anno, approvare un faticoso bilancio dove si alzano lievemente le spese militari e a quel punto i partiti potrebbero far emergere divisioni forse inconciliabili nei primi mesi del 2026, sulla politica estera oppure sulle riforme istituzionali.

A quel punto Meloni sarebbe entrata nel suo quarto anno di governo, l’opposizione non sarebbe ancora organizzata, gli effetti nefasti dei dazi sarebbero soltanto all’inizio, una crisi di governo sarebbe la scusa per un rinvio parziale sugli investimenti in difesa.

Per Forza Italia il voto anticipato significherebbe certificare il sorpasso sulla Lega e accrescere il proprio peso verso Meloni; per Salvini vorrebbe dire salvarsi dalla sfiducia interna delle correnti leghiste e decidere chi del suo partito tornerà o meno in parlamento; per Fratelli d’Italia, oggi nei sondaggi ancora attorno al 30 per cento, ci sarebbe la possibilità di rafforzare ancora la propria egemonia sul centrodestra. Nel parlamento, inoltre, non esiste una maggioranza alternativa se c’è accordo nel centrodestra e il capo dello stato poco potrebbe per tenere in vita la legislatura un altro anno.

In tal modo Meloni, Salvini e Tajani eviterebbero di votare a scadenza naturale, con molti più problemi potenziali sul piano del consenso e magari con un’opposizione riunificata, e ci sarebbe anche il pretesto per levarsi dall’impaccio di approvare le due riforme costituzionali che nessuno vuole davvero. Tutto rinviato ad una nuova legislatura.

Pilotare una crisi, nell’era della politica iper mediatica, è complesso perché la possibilità che tutto sfugga di mano ai leader è sempre presente. Per questo il voto nella prima metà del 2026 resta uno scenario secondario, ma che potrebbe prendere corpo se le variabili internazionali prendessero una brutta piega per Meloni. Certo sarebbe un rischio perché chi fa i bagagli da Palazzo Chigi non è mai sicuro di rientrarci, ma ad oggi gli incentivi a perseguire una simile strategia, magari come piano B, sono positivi.

© Riproduzione riservata