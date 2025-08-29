L’altisonante annuncio del piano E1 per l’insediamento di nuove colonie in Cisgiordania da parte del ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich si scontra con l’impietosa realtà dei numeri rivelati dall’Ufficio centrale di Statistica. La verità è che la coalizione di Netanyahu continua la sua propaganda sulla pelle dei palestinesi e del proprio paese
Lo spettro del voto (e l’arma dei coloni) dietro l’invasione
29 agosto 2025 • 20:43
