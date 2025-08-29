L’altisonante annuncio del piano E1 per l’insediamento di nuove colonie in Cisgiordania da parte del ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich si scontra con l’impietosa realtà dei numeri rivelati dall’Ufficio centrale di Statistica. La verità è che la coalizione di Netanyahu continua la sua propaganda sulla pelle dei palestinesi e del proprio paese

Con l’abbandono della componente charedì dalla maggioranza di governo Israele, lo abbiamo già sottolineato, è entrato ufficialmente in campagna elettorale. Quanto questa durerà dipende soprattutto dalla necessità di procrastinare il momento del voto da parte di Benjamin Netanyahu, che oggi i sondaggi danno in netto svantaggio, accreditandolo di un numero di seggi tra i 47 e i 49, con la soglia per raggiungere la maggioranza posta a 61. Con l’aggravante, per l’attuale premier, che il calcolo comprende la sua attuale coalizione, la quale, però, ha appunto perso pezzi per strada.

Ad oggi, con un’opposizione interna che ha persino superato le vertiginose soglie delle contestazioni del 2023, non è davvero chiaro come possa recuperare la china. Come abbiamo detto, il tentativo è affidato al piano di invasione di Gaza City, che, però, come ammoniscono i vertici militari, rischia di essere un’arma a doppio taglio, incapace di raggiungere e l’obiettivo di sradicare Hamas e di portare all’agognata liberazione degli ostaggi, unica cosa che potrebbe, forse, far recuperare qualche voto al primo ministro. Sorte ancor peggiore, sempre secondo i sondaggi, spetterebbe a Bezalel Smotrich, che sta perdendo la concorrenza interna con Otzmà Yehudìt di Itamar Ben-Gvir.

C’è una spiegazione: è Smotrich il vero rappresentante delle colonie, a cui, dal loro punto di vista, che definiamo eufemisticamente oltranzista, per ora non è riuscito a portare a casa nulla: né la sottomissione della Corte suprema che rappresenta da sempre le istanze liberal-democratiche del paese, né l’annessione di Giudea e Samaria. Non parliamo di come possa essere percepita una gestione araba della Striscia di Gaza. Insomma, anche Smotrich, in vista di un posizionamento elettorale deve tirare fuori un coniglio dal cilindro: ed ecco il Piano E1, che rischia di aggiungere un tassello a quello che è già da tempo un fallimento assoluto delle politiche di espansione israeliane.

I dati dell’Ufficio centrale di statistica non mentono: confermando un trend che prosegue da 25 anni, il 2025 vedrà un nuovo calo della popolazione chiloni’ (laica) in tutta la Cisgiordania, dove si attesterà al 24 per cento della popolazione ebraica totale. Charedim (ultraortodossi) e sionisti religiosi saranno al 38 per cento ciascuno. Numeri impietosi che smentiscono la retorica della frontiera con cui condiscono i loro discorsi, fotografando piuttosto una costosissima realtà parassitaria, che vive di sussidi statali.

Ma i dati rivelano anche che il motore della crescita non è più da tempo l’immigrazione interna, ma unicamente la crescita naturale. In altre parole, gli israeliani non «accorrono» sulle colline, semplicemente ci nascono, per lo più nelle due città ultraortodosse situate sulla Linea Verde.

Non si possono che condividere le parole di verità dell’analista Shaul Arieli: «Smotrich, Strook e i loro amici comprendono benissimo che la realtà minaccia il loro sogno messianico-nazionalista e vogliono presentare il prossimo grande progetto nazionale. Per questo mettono in vetrina pacchetti appariscenti – costruzioni assurde nell’area E1, fattorie su ogni collina libera, proposte di annessione che fanno titoli altisonanti ma non reggono alla prova dei fatti. Non è una lotta per la terra, è una battaglia di percezione: chi definisce l’israelianità nelle prossime elezioni».

Alcuni dicono che questi nuovi insediamenti serviranno ad invertire la tendenza. Ancora una volta, la realtà supera la propaganda. Da quando è iniziata la guerra, Smotrich ha dovuto orientare i soldi in quella direzione. Quest’anno, in barba al discredito internazionale inferto al paese, il ministro delle Finanze ha promosso in modo altisonante 20mila unità abitative. Iniziate effettivamente a costruire? 638! E con le attuali finanze statali non si vede come possa invertire la tendenza.

Questi dati credo dovrebbero essere accolti con entusiasmo dal mondo progressista occidentale, perché smentiscono l’idea di una società israeliana ormai composta da invasati religiosi orientati compattamente verso un sogno messianico. Fotografano, piuttosto, l’esistenza di un Israele che ha da tempo rifiutato ogni velleità espansionistica. Ci dicono che non tutto è perduto se si valorizza questo Israele e che bisogna guardare dentro le mappe recepite acriticamente. Invece, come dimostra la terrificante cronaca quotidiana, si vive un delirio collettivo da anni Trenta, che non ammette distinzioni fra israeliano ed israeliano; fra israeliano ed ebreo, estendendo una logica di guerra che ha come prime vittime i palestinesi di Gaza.

