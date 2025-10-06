Localizzati o spiati? Instagram ci vuole così tanto bene che ci segue ovunque

Il capo del social di Meta, Mosseri, ha rassicurato gli utenti: non vi stiamo spiando. Se la nuova funzione che ci geolocalizza in tempo reale sulla mappa mostrando esattamente dove siamo (e dove siamo stati) ci fa sentire, come dire, un po’ perseguitati, possiamo sempre disattivarla, che sarà mai
«I swear, we do not listen to your microphone» dice Adam Mosseri in un video di qualche giorno fa. Per chi non lo sapesse, Mosseri non è un personaggio di Her di Spike Jonze, nonostante tutto nel suo look tech-hipster suggerisca che anche lui potrebbe innamorarsi di Siri, ma il capo di Instagram, quel social dove trascorriamo le ore a fagocitare video di gatti e caroselli di matrimoni ai quali non siamo stati invitati. Mosseri, con lo stesso tono che userebbe una maestra dell’asilo per spiegare