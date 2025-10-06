Localizzati o spiati? Instagram ci vuole così tanto bene che ci segue ovunque

true false

Il capo del social di Meta, Mosseri, ha rassicurato gli utenti: non vi stiamo spiando. Se la nuova funzione che ci geolocalizza in tempo reale sulla mappa mostrando esattamente dove siamo (e dove siamo stati) ci fa sentire, come dire, un po’ perseguitati, possiamo sempre disattivarla, che sarà mai