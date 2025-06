Triste, desolante, indegno, vergognoso. E diabolico. Sono gli aggettivi utilizzati da papa Leone XIV nel discorso alle chiese orientali del 26 giugno, il più forte dei primi due mesi di pontificato. Oggi la chiesa celebra la festa dei santi Pietro e Paolo, la roccia si cui si è fondata la prima comunità cristiana e l’apostolo delle genti, entrambi destinati al martirio a Roma. Un cammino che segna anche i papi, in particolare i contemporanei, onorati nei loro orpelli esteriori e inascoltati in profondità.

Papa Prevost sembra non fare eccezione. Celebrato dai critici di papa Bergoglio per la mozzetta, ignorato nell’ultimo messaggio. Parole durissime, verso la «veemenza diabolica» della violenza bellica a Gaza e nel Medio Oriente, «le false propagande del riarmo» che tradiscono i desideri di pace dei popoli, i «mercanti di morte» che maneggiano «quantità di soldi con cui si potrebbero costruire ospedali e scuole. E invece si distruggono quelli già costruiti!».

Termini scelti con cura, mentre a Bruxelles si concludeva il vertice della Nato che ha deciso l’aumento della spesa militare del 5 per cento, da un papa americano che difende l’universalismo della pace dagli Erode e dai Pilato della politica. Nessun Pilato ha commentato le sue parole, nessun leader europeo, a partire dal segretario generale della Nato Rutte che ha disonorato l’Europa con il suo smaccato servilismo, la cupiditas serviendi, e neppure i politici italiani, in genere così solerti ad accreditarsi, neanche la premier Giorgia Meloni, attesa nei prossimi giorni in Vaticano per il primo incontro ufficiale.

Cos’è l’Occidente

Eppure l’Occidente vive più nelle parole di papa Leone che nelle conclusioni finali dei vertici Nato e europei, se per Occidente si intende rispetto delle minoranze, la centralità dei diritti delle persone, il diritto alla pace che è più del diritto alla sicurezza.

C’è un libro fondamentale che bisogna leggere per capire cosa sta succedendo in Europa, l’ha scritto il giornalista di Times Oliver Moody, Baltico. Il mare conteso al centro del nostro futuro (Marsilio). Il Baltico è il nostro futuro, dell’Europa e forse del mondo. Il modello baltico, di Estonia, Lettonia, Lituania, più la Polonia e la Finlandia. L’esigenza di confrontarsi con il gigante russo ai confini ha spinto quelle che Milan Kundera definiva “le piccole nazioni” («che in qualsiasi momento possono vedere messe in discussione la loro esistenza») a fortificare «la spina dorsale della sicurezza».

L’Estonia da cui proviene l’alto commissario Kaja Kallas ha superato il 2 per cento di Pil in spese militari nel 2007, nel 2024 è arrivata al 3,3 e punta a raddoppiarla ben prima degli altri paesi Nato. Diffida dell’Europa occidentale, le cui classi dirigenti (a cominciare da Mitterrand) nel 1990-91 trattarono con cinismo le aspirazioni indipendentiste. L’invasione russa in Ucraina è il primo volano per il progetto di «sicurezza progressiva»: bilanci più alti per la difesa, interventi statali, un liberalismo sociale e culturale.

Un modello spazzato via

Per settant’anni l’Europa occidentale ha egemonizzato il continente con il suo modello di welfare, di economia sociale nel mercato, di alternanza di governo tra popolari e socialisti, di pace nella sicurezza. Oggi quel modello è spazzato via. L’identità baltica che si candida a diventare l’identità dell’intero continente, sostenuta da un pezzo importante di establishment europeo e anche italiano, una parte dei commentatori, alcuni esponenti del Pd, non si sa fino a che punto la premier Meloni che non prende mai posizioni nette, per di più confortata nei sondaggi da una strategia dorotea. In alternativa, sempre dall’Oriente, c’è il modello autoritario di Viktor Orbán che già anni fa rivendicava: «Nel 1989 pensavamo che l’Europa fosse il nostro avvenire. Oggi pensiamo di essere noi l’avvenire dell’Europa».

La grande partecipazione popolare al Gay Pride di Budapest dice che no, il modello Orbán non è accettabile in Europa. Ma se questo è vero, la difesa dei valori non può limitarsi alla giornata di ieri.

La domanda è: l’Europa occidentale è ancora in grado di proporre un modello politico e sociale, quella visione di coesione, di bene comune, di cui parla papa Leone? Può accettare di essere rappresentata da Ursula von der Leyen e da Mark Rutte? E all’interno dell’Europa occidentale ha da dire qualcosa quel pezzo che affaccia sul Mediterraneo, l’Italia? E quella parte che ha costruito insieme ad altri l’Europa, la sinistra?

© Riproduzione riservata