Mettere a confronto la comunicazione del nostro ministro degli Esteri con quella del leader cinese mostra un Occidente incapace di scuotersi dalla sindrome del presentismo: pensare la propria supremazia come un dato immutabile. Non crediamo più alla storia proprio quando la storia è tornata a chiederci conto delle nostre azioni. E noi non abbiamo da opporle che un balbettio stentato

Ho come l’impressione che – al di là dello sconcerto della cronaca quotidiana – da questa parte del mondo non vogliamo e non riusciamo a trovare parole che ci raccontino la gravità della storia presente.

Riusciamo a stento a fare un elenco – Ucraina, Gaza, Iran – ma non a mettere insieme i puntini e leggere a voce alta il responso su ciò che siamo diventati. In effetti, se l’analisi del tramonto dell’Occidente è ormai affidata a Bocchino e non a Sprengler, qualcosa di terribile vorrà dire.

Il salto all’indietro non è vano. In fondo coloro che riflettevano a partire dall’oscenità della prima guerra mondiale non solo erano consapevoli della crisi della loro civiltà, ma sentivano l’urgenza di una responsabilità: non si arroccavano in una strenua autodifesa, ma s’impegnavano in un costante questionamento di se stessi e di ciò che volesse dire – a quel punto della storia – essere occidentali.

Divorzio tra diplomazia e parole

Ho avuto l’esatta percezione di quanto tutto questo ci manchi qualche giorno fa. Quando mi è capitata una strana coincidenza: in pochi minuti ho letto le parole del nostro ministro degli Esteri e subito dopo le dichiarazioni del presidente cinese. Le parole di Antonio Tajani sono le seguenti: «Ho parlato con i ministri di Israele e dell’Iran. E ho detto loro basta con l’escalation: all’Iran ho detto non reagite più, ho detto a Israele basta, fermiamoci qua».

Non le riporto per farne oggetto di derisione. Ho invece profondo rispetto di queste parole, perché rivelano plasticamente il divorzio tra l’arte della diplomazia e l’arte della parola. Ma la diplomazia senza le giuste parole è come scarnificata: di essa non rimane più nulla, se non il paternalismo alla Tajani da un lato o il cinismo della forza pura e assordante dall’altro. Non è colpa solo di Tajani, evidentemente.

Anche gli altri paesi occidentali sembrano sperimentare l’impotenza della diplomazia rimasta ormai senza parole. Del resto – se proprio vogliamo rigirare il dito nella piaga – è sufficiente pensare che uno dei ruoli più delicati in questa storia è stato assegnato dalla Ue nientemeno che a Luigi Di Maio. Inviato speciale Ue per il Golfo Persico, anche su indicazione dei partiti del centro sinistra italiano. Mi viene il sospetto che il divorzio tra la diplomazia e le parole non sia affatto un caso.

Inquietante lucidità

Nelle stesse ore Xi Jinping ha affidato ai social questo messaggio: «Cento anni fa, l’Impero britannico dominava il commercio globale, controllando più del 20 per cento della ricchezza mondiale. Molti credevano che il suo sole non sarebbe mai tramontato. Duecento anni fa, la Francia dominava il palcoscenico europeo, con i suoi eserciti temuti e la sua cultura invidiata. Napoleone si dichiarò immortale.

Quattrocento anni fa, la corona spagnola regnava da Manila a Città del Messico, con le sue flotte del tesoro cariche di argento e seta. I re pensavano che la loro gloria sarebbe durata per sempre. Ogni impero si proclamava indispensabile. Alla fine, ognuno di essi è stato superato. Il potere diminuisce, l’influenza si sposta, e la legittimità muore nel momento in cui viene assunta piuttosto che guadagnata.

Se l’America perderà il rispetto del mondo, scoprirà ciò che ogni impero caduto ha imparato troppo tardi: il mondo va avanti. Sempre». Ecco, questa coincidenza restituisce come meglio non si potrebbe l’inquietante lucidità dei nostri antagonisti da un lato e dall’altro la parola muta dell’Occidente.

Il discorso del leader cinese – pieno di sottintesi e costruito con un’eleganza formale che suona come una spaventosa minaccia – è un breve trattato di filosofia della storia. Ammonisce cioè l’Occidente sulla necessità di non sbagliare la prospettiva delle nostre azioni e di pensare che tutto ciò che sta avvenendo sta dentro la storia.

E la storia fluisce, si muove, muta, non rimane intatta. Nulla è definitivo e anche una forza che si crede incontenibile e abbatte tutti gli avversari non potrà nulla contro il suo nemico invincibile: il tempo e l’inevitabile mutare degli eventi.

Il balbettio di Tajani è invece il segnale di una sindrome che sembra ormai aver irretito il pensiero e le azioni delle nostre élites: il presentismo. Siamo una civiltà che non sa fare i conti con la propria crisi perché si crede eterna, pensa di aver messo fine all’ordine della storia.

La nostra supremazia è ormai un dogma di fede, non un evento capace di confrontarsi con gli imprevisti della storia. Ripensare noi stessi dentro la storia può essere angosciante, perché vuol dire riconoscere la vanità del nostro continuare a sentirci migliori degli altri.

Eccola la crisi dell’Occidente: cercare di vincere contro l’unico nemico davvero invincibile: la storia, che è ricominciata e che chiede conto delle nostre azioni. E noi capaci di pronunciare solo un balbettio debole e dissoluto. All’Occidente non resta che la parola muta. E il fragore assordante delle sue bombe.

