Lovati al Grande Fratello Vip? Un’occasione anche per Vespa

L’ultima indiscrezione è che l’avvocato emerso nel caso Garlasco, dopo la proposta di sbarcare al cinema nel ruolo di “Gerry la rana” rivelatasi una truffa architettata da Fabrizio Corona tra i fumi del vino, adesso ha un agente e potrebbe finire nella casa più spiata d’Italia

Ospite a Le Invasioni Barbariche in una puntata del 2010, un Giorgio Bocca novantenne dice a Daria Bignardi che l’80 per cento di quello che legge sui giornali gli dà noia. «Ma è possibile che sono due mesi che si va avanti con questa storia?», sbotta: si riferisce al caso di Avetrana (era solo l’inizio). Chissà cosa avrebbe detto della serie Disney+, dei podcast true crime che si moltiplicano, degli improvvisati esperti di cronaca nera su YouTube, del Falsissimo di Fabrizio Corona che, in una d